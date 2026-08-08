Lo esencial:

El ultraderechista Abelardo de la Espriella juró este viernes como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, en una ceremonia de investidura celebrada en un auditorio universitario de Cali, rompiendo con la tradición de juramentaciones en la sede del Congreso, en Bogotá.

A la ceremonia de investidura asistieron el rey de España Felipe VI y los mandatarios de Argentina, Chile, Panamá, Honduras, entre otros líderes mundiales.

Iván Cepeda, senador de izquierda que fue rival electoral de De la Espriella, lideró este viernes una concentración en la ciudad de Barranquilla (norte), que calificó como una "expresión de desobediencia civil, resistencia y soberanía popular" en paralelo a la investidura en Cali.

"No hay presidente para entregarle el mando": Gustavo Petro critica a De la Espriella a su salida de la Casa de Nariño

La llegada al Ejecutivo colombiano de Abelardo de la Espriella consolida el giro a la derecha que se extiende por países de la región, como Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia y Panamá, ante la debilidad de las economías y el aumento de la delincuencia que han modificado las prioridades de los votantes.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias en torno a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, para un periodo de cuatro años, que inicia este viernes 7 de agosto:

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