Un estudiante de 14 años disparó contra varias personas en una escuela secundaria al norte de la capital tailandesa este viernes 7 de agosto, matando allí al menos a cinco miembros del personal escolar, incluyendo profesores y administradores. Además, hirió a decenas de personas, informó la Policía.

El tiroteo tuvo lugar en la escuela Debsirin Nonthaburi, en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de Bangkok.

Pero no fue el único hecho letal. De acuerdo con las autoridades, horas antes de abrir fuego en el centro educativo, el joven disparó y mató a sus abuelos en su casa. El agresor disparó 26 veces y se encontraron otras 34 balas en el lugar de los hechos, agregó la institución policial en un comunicado.

Tras los dos tiroteos, el joven atacante se suicidó en la escuela, confirmaron las autoridades.

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El portavoz de la Policía Real Tailandesa, Trairong Piwpan, declaró que aún se está investigando el motivo del ataque. Y añadió que se cree que el arma fue sustraída a un familiar del estudiante.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, expresó sus condolencias y señaló que había ordenado a los funcionarios pertinentes que atendieran a las víctimas.

"Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo pasar esto en nuestro país?", declaró Anutin a los periodistas en la Casa de Gobierno de Bangkok.

Estudiantes conmocionados, padres preocupados

Las imágenes del lugar, tomadas aproximadamente una hora después del tiroteo, mostraban a personas consolándose mutuamente fuera de la escuela y a policías y personal de emergencia dentro del edificio.

Fotografías publicadas por medios locales muestran al sospechoso vistiendo un uniforme escolar y portando una bandolera negra, con varios casquillos de bala visibles en el suelo.

El tráfico cerca del centro escolar Debsirin Nonthaburi, en Nonthaburi, quedó durante horas prácticamente paralizado, según pudo constatar un periodista de la agencia de noticias AFP. Los medios locales informaron que los padres recogían a sus hijos tras el incidente.

Tailandia tiene una de las tasas de posesión de armas más altas de la región, con aproximadamente 10 millones de esos artefactos de fuego en circulación, una por cada siete habitantes.

Personal de emergencia traslada un cadáver en una camilla en la escuela Debsirin Nonthaburi tras el tiroteo ocurrido en el centro educativo, en el distrito de Bang Kruai, provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 7 de agosto de 2026.

Las promesas anteriores de endurecer las leyes sobre armas no han impedido que se repitan los tiroteos.

El pasado febrero, la Policía tailandesa abatió y arrestó a un adolescente que abrió fuego en una escuela del sur del país, causando la muerte del director y heridas a dos estudiantes.

El adolescente utilizó el arma de un agente de policía en el tiroteo.

Un jefe de policía local declaró en su momento que el sospechoso había sido hospitalizado para recibir tratamiento psiquiátrico en diciembre y que ya había sido dado de alta.

El adolescente apuñaló a un agente con un cuchillo y le robó su arma —una pistola de 9 mm— justo antes del incidente, para luego usarla en el ataque.

En 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y asesinó a 24 niños y 12 adultos, en una de las masacres más sangrientas de Tailandia.

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

Con AFP, AP y Reuters

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