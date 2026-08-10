"Mi padre es, hasta el día de hoy, el centro de nuestra familia", declaró visiblemente emocionado Hunter Biden, quien añadió que "es el mejor padre, el mejor esposo, el mejor abuelo".

En mayo de 2025, tras dejar la Casa Blanca, Joe Biden reveló que le habían diagnosticado una "forma agresiva" de cáncer de próstata, y afirmó en aquel momento que se había extendido a los huesos.

Un portavoz de Biden declaró en octubre que este se estaba sometiendo a un tratamiento de radiación y a terapia hormonal.

A pesar de estar sometido a tratamiento, el exjefe de Estado ha mantenido cierta actividad pública y participó en junio pasado en la inauguración del Centro Presidencial Obama en Chicago.

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En la entrevista, Hunter Biden explicó que el "cáncer se ha extendido, ha hecho metástasis en sus huesos y en otras partes" y agregó: “Es muy doloroso y muy debilitante en muchos sentidos”.

Antes de dejar el poder, Biden concedió un indulto a su hijo, declarado culpable de posesión ilegal de armas y procesado por delitos fiscales, a pesar de que había prometido que no lo haría.

En la entrevista, el hijo de Joe Biden se mostró "agradecido" por el indulto, aunque reconoció que no fue "algo bueno" para el legado de su padre.

Un portavoz del expresidente demócrata declinó hacer comentarios sobre la entrevista de Hunter Biden.

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La salud de Biden, un asunto público desde su llegada a la Presidencia

Durante su Administración, la salud física y mental del demócrata fueron objeto de constante escrutinio. En el momento de su elección en 2020, Biden era la persona de mayor edad en ganar la presidencia de Estados Unidos.

Durante su mandato, entre 2021 y 2025, Biden fue objeto de constantes cuestionamientos por su avanzada edad y su capacidad para desempeñar el cargo.

Luego, cuando intentó comenzar el camino para la reelección, se vio obligado a renunciar a su campaña y ceder el lugar a su entonces vicepresidenta, Kamala Harris.

La decisión llegó después de su mala actuación en un debate presidencial contra el republicano Donald Trump, quien luego se impuso en las elecciones de noviembre de 2024.

El cáncer ha sido una constante en la familia Biden a lo largo de los años: el expresidente tuvo otras intervenciones relacionadas a dicha afección, como fue el caso en 2025 cuando se sometió a una operación para extirpar células cancerígenas de la piel.

Entre tanto, su otro hijo, Beau, falleció a causa de un tumor cerebral, mientras que a su esposa, Jill, le extirparon dos lesiones cancerosas. Las memorias presidenciales de Biden están programadas para publicarse el próximo 17 de noviembre.

Con EFE y Reuters

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