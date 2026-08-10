Bajo el lema "¡Basta ya, Ceuta no se rinde!", las cuatro comunidades religiosas del enclave español —cristianos, musulmanes, judíos e hindúes— se reunieron en la Plaza de la Constitución junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta y autoridades locales, donde ondearon banderas españolas y entonaron el himno del enclave español en África.

El momento central de la movilización fue durante la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que promovieron la convocatoria.

“Ceuta no puede afrontar por sí sola una situación que supera con creces sus capacidades y que afecta a toda España y a Europa. Por ello, mediante esta manifestación pacífica y ciudadana, hacemos un llamamiento al gobierno español, a las instituciones europeas y a todas las autoridades públicas para que aborden con urgencia la realidad que vive nuestra ciudad”, señaló el comunicado, en voz de Chandiramani.

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El documento también describió la situación actual como “extraordinariamente crítica” y denunció que Ceuta sufrió “una violación de la integridad territorial”. Los organizadores pidieron medios humanos y materiales suficientes, una atención prioritaria a las fronteras y una respuesta estable que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria, la protección de los servicios públicos y el bienestar de los ceutíes.

La protesta reunió a más de 10.000 según la organización y algo más de 5.000 según la Policía Nacional y se extendió por más de una hora en la que no se registraron incidentes.

El diario español El País definió la convocatoria como "una de las manifestaciones más multitudinarias que recuerdan los ceutíes".

Los asistentes indicaron que no era tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad quisieron mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino.

Entre los asistentes se encontraba el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular (PP), acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de distintos grupos políticos, aunque la presencia institucional quedó en un segundo plano ante la respuesta ciudadana.

La concentración tuvo como escenario una plaza de la Constitución abarrotada, donde los asistentes corearon en distintos momentos consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión” (en alusión al presidente del Gobierno español Pedro Sánchez) acompañado de algunos insultos, “Ceuta española”, “ilegales expulsión” o “Ceuta no se rinde”, entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

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El punto de quiebre más reciente de la crisis en Ceuta

Miles de ceutíes han salido este domingo a la calle en una multitudinaria manifestación para reclamar una respuesta ante la grave situación que atraviesa esta ciudad española situada en el norte de África tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio

El 30 de julio, hasta 72.000 migrantes cruzaron ilegalmente a Ceuta desde Marruecos por mar y tierra, según las autoridades españolas, tras semanas de llegadas menores.

Al menos 82 de ellos murieron, según el Instituto de Medicina Legal de Ceuta, mientras que su vecino, Marruecos, elevó a 14 las personas que perdieron la vida en territorio marroquí y a 236 los heridos.

Algunas ONG aumentan la cifra total de muertos a 141, incluyendo también a la otra ciudad norteafricana española, Melilla.

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La mayoría de los que ingresaron a Ceuta ya regresaron a Marruecos, pero cientos de menores no acompañados permanecen en Ceuta .

El gobierno del Partido Socialista Español (PSOE) prevé trasladar en las próximas semanas a algunos menores migrantes desde los centros de acogida superpoblados del enclave norteafricano de Ceuta a la península, aliviando así la crisis migratoria en el pequeño territorio tras la mortal avalancha fronteriza de la semana pasada, según declaró el viernes la ministra de Juventud, Sira Rego.

Con EFE, Reuters y medios locales

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