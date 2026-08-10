Siria anunció este domingo 9 de agosto que había llegado a un acuerdo sobre el futuro de las dos bases rusas en su territorio, un lugar que Moscú había utilizado para apoyar al presidente Bashar al-Assad hasta su caída, a finales de 2024.

Rusia fue un firme aliado de Bashar al-Assad durante los 13 años de la guerra civil siria, proporcionando un apoyo aéreo crucial a las fuerzas del expresidente a través de estas bases, lo que le permitió mantenerse en el poder.

Las instalaciones militares del puerto de Tartus y del aeropuerto de Hmeimim, en la costa mediterránea, se transformarán "en centros de entrenamiento conjuntos (…), como parte de nuevos acuerdos que preservan los intereses mutuos", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores sirio, según recoge la agencia oficial de noticias Sana.

El acuerdo, fruto de un año y medio de negociaciones, "establece un plazo máximo de tres meses para completar el proceso", declaró la agencia. Simultáneamente, las instalaciones civiles de ambas bases serán entregadas a las autoridades de Damasco.

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Moscú no hizo comentarios inmediatos sobre este anuncio.

Tartus y Hmeimim eran los únicos puestos militares oficiales de Rusia fuera de la antigua Unión Soviética y permanecieron operativos durante las negociaciones.

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Siria está dispuesta a cooperar con Moscú

El derrocamiento de Bashar al-Assad en 2024 por una coalición de rebeldes islamistas asestó un duro golpe a la influencia de Moscú en la región. Desde entonces, el presidente ruso Vladimir Putin se ha esforzado por fortalecer las relaciones con las nuevas autoridades de Damasco.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Assaad al-Chaibani, inspeccionó el domingo las instalaciones e infraestructuras incluidas en el acuerdo, que la agencia de noticias Sana calificó de "histórico".

Por su parte, la Autoridad de Aviación Civil Siria, a través de su director Omar al-Hasri, declaró que había tomado el control del Aeropuerto Internacional de Latakia, una instalación civil adyacente a Hmeimim, cuyas actividades estaban estrechamente vinculadas a la presencia rusa en la base militar.

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La Autoridad trabajará para su "restauración", dijo Omar al-Hasri, un paso "importante" hacia la reintegración de los aeropuertos del país "al sistema nacional de aviación civil".

Siria ha manifestado su voluntad de cooperar con Moscú, y el presidente Ahmed al-Sharaa ha sido recibido en dos ocasiones por Vladimir Putin en Moscú desde que asumió el cargo. Durante su última visita en enero, Vladimir Putin elogió el progreso en las relaciones bilaterales y felicitó a su homólogo por sus "esfuerzos para restaurar la integridad territorial de Siria".

Damasco ha exigido reiteradamente a Rusia la extradición de Bashar al-Assad, quien reside con su esposa en Moscú desde su derrocamiento.

A principios de este año, el Kremlin retiró sus fuerzas del aeropuerto de Qamishli, en la zona autónoma kurda del noreste de Siria.

Este artículo fue adaptado de su original en francés

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