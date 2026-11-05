En cada elección estadounidense, por fuera de las pujas por los cargos, los votantes suelen enfrentarse a consultas sobre una amplia gama de temáticas, que pueden redefinir derechos en sus estados. En los comicios de este 4 de noviembre, 145 propuestas fueron expuestas al escrutinio público en 39 estados, que sirven como termómetro de la orientación ideológica que adoptan los ciudadanos.

Algunos de esos resultados se sumaron a los reveses que el presidente Donald Trump y los republicanos han sufrido en las elecciones a la Cámara de Representantes, el Senado y las gobernaciones, sumidas a la 'ola azul' demócrata.

El derecho al aborto –un tópico de distinción habitual entre progresistas y conservadores– logró prevalecer en tres estados y no prosperó en Idaho; la nueva delimitación de circunscripciones electorales en Missouri, impulsada por los republicanos, chocó con la negativa ciudadana; y varias consultas para endurecer los requisitos de identificación de votantes tampoco prosperaron.

Tres victorias y una derrota para el derecho al aborto

Desde que la Corte Suprema anuló el derecho al aborto a nivel nacional en 2022, más de una quinta parte de los estados han traído la cuestión a consulta de los ciudadanos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En 2024, los votantes de Missouri se convirtieron en los primeros del país en anular una prohibición del aborto al aprobar una enmienda de protección de ese derecho. Este martes, una enmienda a la Constitución estatal aprobada por la legislatura –controlada por los republicanos– para reimponer restricciones a la mayoría de los abortos fue rechazada en las urnas.

La medida, menos restrictiva que la anterior, buscaba habilitar la interrupción del embarazo únicamente en casos de emergencia médica, anomalías fetales, o situaciones de violación o incesto hasta las 12 semanas de gestación, además de prohibir ciertos procedimientos médicos destinados a los menores transgénero.

Personas votan durante las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en el Museo y Monumento Nacional de la Primera Guerra Mundial, en Kansas City, Misuri, el 3 de noviembre de 2026.

Por su lado, en Virginia, los ciudadanos respaldaron la consagración del "derecho fundamental a la libertad reproductiva" en la carta magna estatal, garantizando que el aborto pueda realizarse durante los dos primeros trimestres del embarazo y estableciendo, entre otros puntos, el derecho a la anticoncepción y a la atención en materia de fertilidad.

En tanto, en Nevada, una enmienda que establece el derecho fundamental al aborto hasta el momento de la viabilidad fetal –lo cual suele considerarse a partir de las 21 semanas de gestación– fue ratificada en las urnas, luego de un respaldo inicial en 2024. Con esta doble aprobación será incorporada este año a la Constitución local.

En cambio, los votantes de Idaho –un estado de tendencia republicana– rechazaron la consulta popular que habría incluido el derecho al aborto en la legislación estatal. Bajo la normativa actual, la interrupción del embarazo está prohibido, salvo si hay riesgo para la vida de la mujer embarazada, o durante el primer trimestre del embarazo cuando se haya denunciado una violación o incesto ante las autoridades.

Leer tambiénEntre ataques y disculpas: las diferencias bajo las togas de la Corte Suprema de EE. UU. se hacen visibles

Un golpe al 'gerrymandering' impulsado por Trump

En las midterms, nueve estados utilizaron nuevos distritos congresionales, tras una inusual oleada de reconfiguración de estos límites electorales –práctica conocida como 'gerrymandering’– alentada por Trump.

Sin embargo, esos esfuerzos, que tenían como objetivo reforzar las posibilidades republicanas, chocaron con triunfos electorales de los demócratas, que en varios casos retuvieron sus bancas a pesar de enfrentar nuevos diseños más hostiles o incluso llegaron a arrebatar escaños a republicanos, como ocurrió en un distrito de Carolina del Norte.

Hakeem Jeffries, líder de la actual minoría demócrata en la Cámara de Representantes y quien se perfila para ser el primer afroestadounidense en presidir la cámara baja que surja de estos comicios, elogió en una entrevista la "decisión patriótica y valiente de quedarse y luchar" de muchos de sus colegas demócratas. "No huyeron del fuego; corrieron hacia él y ayudaron a apagarlo", subrayó.

Personas que se oponen a los nuevos distritos electorales de la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobados por la Asamblea General de Missouri se manifiestan frente al Capitolio estatal en Jefferson City, el 10 de marzo de 2026.

En las consultas populares, el 'gerrymandering' también recibió el rechazo ciudadano, como en Missouri, donde los votantes rechazaron la legislación impulsada por los republicanos el año pasado para reconfigurar los distritos locales, que fueron utilizados en las primarias de agosto. El mapa, entonces, quedará igual a como estaba antes de las modificaciones.

En cambio, los votantes de Maryland, un bastión demócrata, respaldaron una enmienda constitucional que abre la puerta a la reestructuración de los distritos congresionales de cara a las elecciones de 2028, una iniciativa respaldada, entre otros, por el expresidente Barack Obama y presentada como una forma de "detener a Trump".

En esa línea, una iniciativa ciudadana –la Enmienda 86, impulsada por sectores conservadores y respaldada por los republicanos a nivel nacional– para limitar las intenciones demócratas de rediseñar distritos en Colorado se encaminaba a una derrota en la consulta popular. La medida –que, con el 76% de los votos escrutados, estaba nueve puntos por debajo del 55% necesario para su aprobación– buscaba prohibir que cualquier posible redistritación en 2028 favorezca a un partido político determinado y exigir el respaldo tanto de una comisión independiente como de la Corte Suprema estatal.

Leer tambiénCarolina del Norte: primer estado péndulo que se suma a rediseño de distritos congresionales de Trump

Rechazo a requisitos de identificación para votar y otras medidas restrictivas al sufragio popular

Si bien la intención de Trump por imponer a nivel nacional la exigencia de una identificación para votar sigue estancada en el Congreso, activistas ciudadanos lograron eludir a legislaturas estatales controladas por los demócratas y someter a consulta popular nuevas exigencias de identificación en California, Colorado y Nevada.

En California, un estado donde la gran mayoría de los votos se emiten por correo, fracasó la medida que pretendía implementar como requisito para votar en persona la presentación de una identificación oficial, o bien, proporcionar los últimos cuatro dígitos de dicho documento para votar por correo. Los detractores de la medida lograron frenar la iniciativa, vinculando el intento con la figura de Trump.

En Colorado, los votantes también rechazaron una enmienda que habría exigido a quienes votan por correo incluir los últimos cuatro dígitos de un número de identificación emitido por el gobierno.





En cambio, en Nevada, los ciudadanos ratificaron una propuesta ya respaldada en una consulta en 2024 –requisito necesario para su incorporación a la Constitución estatal– que demandará a quienes voten en persona, de forma anticipada o el día de las elecciones, a exhibir un carnet con fotografía.

En Ohio y Carolina del Norte fueron adoptadas medidas similares para reforzar los requisitos de identificación de los votantes.

Por su parte, en Arkansas, Kansas, Dakota del Sur y Virginia Occidental se aprobaron enmiendas constitucionales que refuerzan las prácticas electorales vigentes, limitando el derecho al voto a los ciudadanos estadounidenses, y una medida similar fue avalada también en Alaska.

Sus críticos argumentan que se trata de medidas largamente simbólicas e innecesarias, dado que el voto de personas que no son ciudadanas es poco frecuente y ya está prohibido en las elecciones federales, más allá de que algunas jurisdicciones de California, Maryland, Vermont y Columbia permiten que personas que no son ciudadanas participen en ciertas elecciones locales.

Leer tambiénInflación, migración y política exterior marcan el gran referendo a Trump más allá de las midterms

Por último, los votantes rechazaron propuestas que hubieran establecido umbrales más altos para la aprobación de enmiendas constitucionales sometidas a consultas populares.

En Dakota del Norte y Dakota del Sur fracasaron iniciativas para establecer un piso del 60% de aprobación, en lugar de la mayoría simple. En Utah, los ciudadanos frenaron una medida que buscaba fijar un mínimo del 60% para aprobar iniciativas que impliquen aumentos de impuestos.

En tanto, en Missouri fue aprobada una propuesta para dificultar que los legisladores modifiquen iniciativas ciudadanas ratificadas por el electorado, estableciendo que cualquier revisión debe contar con el 80% de los votos en las dos cámaras estatales.

Impuestos, restricciones a personas transgénero y otras consultas

Un éxito para la agenda conservadora, impulsada por Trump, ha sido la aprobaciones de restricciones relacionadas con personas transgénero.

En Nebraska, los votantes respaldaron una enmienda para incorporar a la constitución estatal las limitaciones ya existentes sobre tratamientos médicos para las personas trans, mientras que en Arizona aprobaron una consulta que introduce en las escuelas públicas medidas ya aplicadas en instituciones privadas para restringir el acceso a deportes y sus instalaciones –incluidos baños– a miembros de ese colectivo.

Si bien el escrutinio no está lo suficientemente avanzado para tener un resultado final, en Colorado y Washington, dos estados gobernados por demócratas, medidas para restringir la participación de atletas transgénero o el acceso a ciertos procedimientos médicos se encaminan a recibir un respaldo popular.

Para alivio de los sectores más pudientes, una enmienda respaldada por el 62% de los votantes en Florida incrementa el alcance de la exención de impuestos a la propiedad, lo que obligará a los gobiernos locales a buscar nuevas fuentes de ingreso y, según funcionarios, podría llevar a recortes en servicios públicos.

La Propuesta 40, que buscaba gravar a los multimillonarios en California, fue rechazada en una votación celebrada paralelamente a las elecciones de mitad de mandato.

Actualmente, Florida exime de gran parte de los impuestos a la propiedad a los primeros 50.000 dólares del valor de la residencia permanente de una persona. El próximo año, dicha exención se triplicará —excluyendo los impuestos destinados a las escuelas— y, para 2028, alcanzará los 250.000 dólares.

También se encaminaba a fracasar la Proposición 40 en California, que pretendía crear el primer impuesto a los multimillonarios del mundo, imponiendo un gravamen único del 5% sobre el patrimonio global de cada uno de los aproximadamente 250 multimillonarios que residen en el estado.

La medida –que con el 60% de los votos escrutados, se quedaba corta, con un 44% de apoyo– generó divisiones entre los demócratas. El gobernador Gavin Newsom, posible candidato presidencial en 2028, manifestó su oposición por considerar que eso podría llevar a empresas tecnológicas a trasladarse a otros estados.

Leer tambiénDe bastiones republicanos en el Senado a gobernaciones: las victorias históricas para los demócratas en las midterms

Además, en Arizona, los votantes aprobaron una iniciativa que restringe el empleo de cámaras de tráfico destinadas a detectar conductores que exceden los límites de velocidad o se saltan los semáforos en rojo, un revés para la gobernadora demócrata Katie Hobbs. Sus detractores aseguran que esas cámaras vulneran la privacidad de las personas y, en algunos casos, han sido mal utilizadas por agentes policiales.

Con AP y medios

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más