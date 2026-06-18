El cantante Alejandro Wigberto Bueno López, conocido artísticamente como Alex Bueno, murió este jueves en Estados Unidos, donde permanecía internado en una unidad de cuidados intensivos (UCI). Tenía 62 años.

El diagnóstico de Alex Bueno

Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando al artista le fue detectado un pequeño tumor cerebral. Fue trasladado de inmediato a Estados Unidos para recibir atención especializada. La intervención quirúrgica para extirpar la lesión se realizó en octubre de 2025 y fue descrita como exitosa, sin secuelas neurológicas aparentes.

Sin embargo, los estudios anatomopatológicos posteriores revelaron la presencia de células cancerígenas en el tumor extirpado, por lo que los médicos indicaron un tratamiento preventivo. En un primer momento, Bueno evolucionó de manera satisfactoria.

Su estado de salud se agravó en los últimos días

Permaneció ingresado bajo atención médica especializada

Durante las semanas previas a su fallecimiento, familiares y personas cercanas habían informado sobre un deterioro progresivo de su condición de salud.

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Durante los exámenes de seguimiento, los médicos detectaron nuevas complicaciones. En las semanas previas a su muerte, el artista presentó una disminución considerable en sus niveles de sodio y presión arterial, lo que derivó en su ingreso a la UCI.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada este 18 de junio de 2026, provocando numerosas muestras de dolor entre artistas, comunicadores y seguidores de su música.

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¿Quién era Alex Bueno?

Alex Bueno fue considerado una de las voces más importantes de la música popular dominicana. A lo largo de más de cuatro décadas de carrera se destacó como intérprete de merengue, bachata, salsa, bolero y balada romántica.

Canciones como Que vuelva, Jardín prohibido, Colegiala, Amor divino, Querida y Esa pared lo convirtieron en una figura emblemática de la música dominicana y en un referente para varias generaciones de artistas.

El legado que deja Alex Bueno

Más allá de las circunstancias de su muerte, Alex Bueno deja una trayectoria artística que marcó la historia de la música dominicana. Su talento vocal, su capacidad interpretativa y un repertorio que sigue acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales aseguran que su legado permanecerá vigente en la memoria de sus seguidores.

La partida del artista ha generado una profunda conmoción en el país y ha dado lugar a homenajes de figuras como Romeo Santos, Sergio Vargas, Fernando Villalona, Milly Quezada, Toño Rosario y Los Hermanos Rosario, quienes han destacado tanto su calidad artística como humana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más