El día de la revelación se inscribe en una etapa madura de la filmografía de Steven Spielberg, pues con más de cincuenta años dentro de la industria y con varias de sus películas convertidas en referencias dentro del cine contemporáneo norteamericano, este cineasta ha mantenido una idea constante sobre el tipo de cine que desea explorar, ese cine que habla de discursos sobre la desconfianza hacia las estructuras de poder y la fragilidad de la verdad.

Este thriller de ciencia ficción se convierte en una extensión de tres de sus producciones que se inscriben directamente dentro de la misma premisa refiriéndose a la presencia de alienígenas que visitan o que han permanecido en la Tierra por miles de años.

Por ejemplo, el diálogo con Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) toma la idea de los extraterrestres como entidades incomprensibles, pero que ofrece una alternativa de juicio hacia la raza humana y una voluntad de comunicación por el lado pacífico.

Por otro lado, el vínculo con E.T. el extraterrestre (1982) cambió la narrativa de las películas de los años cincuenta que contaban sobre los encuentros extraterrestres desde la óptica de la destrucción e invasión, esta película modificó la percepción proponiendo una fábula infantil con una figura de empatía y conexión emocional.

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En contraste, La guerra de los mundos (2005), los extraterrestres son una amenaza física directa, el cual puede señalarse como un giro voluntario del director en contraposición a sus dos anteriores filmes sobre este tópico.

Ahora en el El día de la revelación, no ofrece nada nuevo sobre estas entidades pues ya lo había manifestado en esas anteriores películas las cuales validan su afirmación sobre la presencia alienígena en la Tierra.

Aunque su abordaje en este reciente filmE el peligro es más abstracto, pero igualmente devastador. Spielberg parece sugerir que la verdadera invasión es cognitiva, una idea profundamente alineada con las preocupaciones contemporáneas a través de una posibilidad contaminada por la mediación tecnológica y la manipulación informativa.

Su premisa parte de la filtración de información clasificada sobre presencia extraterrestre y la irrupción de una figura mediática con habilidades inexplicables la cual propone una narrativa bifurcada que articula lo íntimo con lo conspirativo.

En el eje narrativo presenta a Daniel Kellner (Josh O’Connor), experto en ciberseguridad, un protagonista típicamente contemporáneo no tanto un héroe clásico, sino un intermediario de información.

Paralelamente, Margaret Fairchild (Emily Blunt) encarna una dimensión más inquietante del relato. Su transformación de meteoróloga a figura casi de pitonisa, introduce una ambigüedad radical. Spielberg utiliza su personaje para explorar el poder de la voz en un ecosistema informativo saturado de medias verdades y mentiras calculadas.

Estas historias que inician de forma paralela sirven para que se apueste por una fragmentación que exige mayor participación del espectador. Sin embargo, esta complejidad también genera ciertos problemas de cohesión, especialmente en el tercer acto, donde la convergencia de las tramas no alcanza la contundencia emocional esperada.

En términos de relevancia contemporánea, la película asume directamente los temas de la ciberseguridad, la desinformación y la construcción de narrativas en la era digital, en la que Wardex a través del personaje de Noah Scanlon (Colin Firth) es la cara corporativa que funciona como una metáfora de las empresas y gobiernos que monopolizan la información y quien hace uso de esa misma tecnología alienígena para cumplir con su misión de ocultamiento de la verdad.

No obstante, este discurso en los tiempos actuales y con todas las teorías de conspiración que se expanden cada día por las redes sociales, no ofrece un clímax contundente de lo que el público pudiera esperar.

Mientras el personaje de Margaret, aunque conceptualmente potente, carece de una resolución satisfactoria. Su ambigüedad se convierte en un obstáculo cuando la narrativa evita tomar una postura clara, aunque la potente actuación de Blunt sirve de equilibrio y retención de la mirada del espectador hacia ella.

Dentro de la filmografía de Steven Spielberg, podemos afirmar que esta obra puede leerse como una reinterpretación de sus temas recurrentes, un intento de actualizar sus obsesiones para una era dominada por la incertidumbre informativa.

Aunque no alcanza la cohesión ni el impacto emocional de sus clásicos, ofrece una reflexión pertinente sobre el poder, la verdad y la percepción.