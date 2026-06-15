La cobertura periodística y crítica de un festival de cine en la República Dominicana —tomando como eje central la recién concluida sexta edición del Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD (2026)— representa un valioso objeto de estudio sobre cómo la comunicación social moldea, cuestiona y expande el impacto cultural de una industria en pleno desarrollo.

Históricamente, la cobertura de eventos cinematográficos en el país ha transitado por dos vertientes muy marcadas:

La crónica social o de espectáculos (tradicional): Enfocada en la espectacularidad de las alfombras rojas, la asistencia de figuras notables, los discursos de inauguración y los aspectos puramente corporativos o de patrocinio. Esta vertiente prioriza la nota informativa, las entrevistas in situ (en premieres, en estudio, en postcats y el impacto visual de la gala sobre el contenido de las obras. Tiene su público, tiene impacto, pero no es analítica del hecho artístico-cinematográfico. No es para nada despreciable porque sirve a un publico que demanda conocer esas informaciones.

Enfocada en la espectacularidad de las alfombras rojas, la asistencia de figuras notables, los discursos de inauguración y los aspectos puramente corporativos o de patrocinio. Esta vertiente prioriza la nota informativa, las entrevistas in situ (en premieres, en estudio, en postcats y el impacto visual de la gala sobre el contenido de las obras. Tiene su público, tiene impacto, pero no es analítica del hecho artístico-cinematográfico. No es para nada despreciable porque sirve a un publico que demanda conocer esas informaciones. La crítica y crónica especializada (emergente y académica): Impulsada por la promulgación de la Ley de Cine (108-10) y la consecuente profesionalización del sector. Esta línea se enfoca en el análisis del lenguaje audiovisual, la discusión de las políticas de fomento cinematográfico y el debate estético.

Festivales y sus coberturas

En el ecosistema dominicano, tres festivales han marcado pauta en cuanto a la calidad de su tratamiento periodístico:

Festival de Cine Global Dominicano (FCGD): Organizado por FUNGLODE, ha sido históricamente el de mayor alcance internacional. Sus coberturas cumbre se dieron entre 2012 y 2018, cuando lograba congregar a firmas internacionales y locales para debatir sobre cine iberoamericano y organizar paneles formativos de alto nivel. El evento, que monta un equipo que lidera Omar de la Cruz, tiene características únicas: esta orientado a presentar cine independiente y de calidad autoral internacional, con inclusión de piezas dominicanas de alto valor que estrena como primicia, renglón en el cual es complementario del: Festival Internacional de Cine Fine Arts: Enfocado originalmente en traer lo mejor del cine de autor mundial (proveniente de certámenes como Cannes, Venecia o Berlín) a las salas locales. Su cobertura tradicionalmente ha servido como una guía pedagógica para que el cinéfilo dominicano consuma un cine alternativo al de Hollywood. Festival de Cine Fine Arts "Hecho en RD": Nace como una ramificación del anterior, pero con un valor estratégico único: es una ventana exclusiva para el cine local. La cobertura de este festival en específico se caracteriza por ser un termómetro real de la evolución técnica, actoral y narrativa de la industria dominicana, donde la prensa evalúa de manera concentrada la efectividad de los fondos públicos (como el concurso FONPROCINE de la DGCINE) y las producciones independientes. • Dominican Film Festival New York, fundado por Armando Guareño, es el más importante de los festivales de cine dominicano que se realizan en el exterior. Iniciado hace diecinueve años en una sola sala de la Gran Manzana, ha crecido gracias al respaldo de la diáspora dominicana y de un público multicultural, hasta presentarse hoy en siete salas donde se exhiben alrededor de 90 producciones cinematográficas dominicanas de diversos géneros y formatos. Su fundador y director, el cineasta Armando Guareño, sostiene que este festival, al igual que las muestras de cine dominicano celebradas en ciudades y países como Montreal, Puerto Rico, Cuba, España, Francia y Alemania, constituye «la mejor manera de representar la dominicanidad fuera del país, especialmente mediante un evento cultural de gran alcance». La cobertura radica en los medios latinos de NY y algunos periodistas de Santo Domingo que invita Guareño.

Análisis cobertura de Sosa

En la cobertura de esta sexta edición, el abordaje de José Rafael Sosa se distinguió por una hibridación de géneros periodísticos diseñada no solo para informar, sino para educar a la audiencia y fiscalizar a la industria. Su trabajo se estructuró bajo tres pilares fundamentales:

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La Guía y Nota de Servicio ("Las películas imperdibles"): Utilizada en la etapa previa y durante los primeros días del evento. Funciona como un faro de orientación al consumidor, decantando la cartelera (de 16 largometrajes y 22 cortometrajes) para señalar dónde radica el valor artístico o la propuesta técnica diferenciadora de cada pieza.

Utilizada en la etapa previa y durante los primeros días del evento. Funciona como un faro de orientación al consumidor, decantando la cartelera (de 16 largometrajes y 22 cortometrajes) para señalar dónde radica el valor artístico o la propuesta técnica diferenciadora de cada pieza. La Reseña Crítica Individual: Aplicada a títulos específicos como Melodrama, Aquella primavera, Bōru, Qué más quieres hacerme o Milvio, fotógrafo de la revolución. En ellas se desglosan elementos técnicos específicos: se valora la dirección de arte, el uso de animaciones avanzadas (como el efecto Parallax de la productora Lone Coconut en el documental de Milvio) o el peso interpretativo de actrices como Mercedes Morales y Judith Rodríguez .

Aplicada a títulos específicos como Melodrama, Aquella primavera, Bōru, Qué más quieres hacerme o Milvio, fotógrafo de la revolución. En ellas se desglosan elementos técnicos específicos: se valora la dirección de arte, el uso de animaciones avanzadas (como el efecto Parallax de la productora en el documental de Milvio) o el peso interpretativo de actrices como y . El Contra-Veredicto o "Mis Lauros": Un ejercicio de metacrítica ejecutado al cierre del evento. Tras conocerse el fallo oficial del jurado (presidido por Félix Manuel Lora), Sosa publica sus propios premios. Este formato es sumamente enriquecedor porque no busca confrontar destructivamente, sino ampliar el debate cultural, sugiriendo nuevas categorías que las bases oficiales no contemplan (Mejor Cartel, Premio a la Educación en Valores o Premio al Emprendimiento).

Asimismo, esta línea de exposición conecta las películas con el contexto histórico, social e institucional del país:

Valoración del Documental Histórico y la Memoria: Muestra una marcada sensibilidad hacia el rescate de la memoria histórica dominicana. En los análisis de Milvio y Aquella primavera, se resalta cómo el cine se convierte en un documento vivo para entender la Revolución Constitucionalista de 1965 y visibilizar el rol, muchas veces relegado, de las mujeres en dicha gesta.

Muestra una marcada sensibilidad hacia el rescate de la memoria histórica dominicana. En los análisis de Milvio y Aquella primavera, se resalta cómo el cine se convierte en un documento vivo para entender la Revolución Constitucionalista de 1965 y visibilizar el rol, muchas veces relegado, de las mujeres en dicha gesta. El Vínculo Academia-Industria: Ejerce una crítica constructiva sobre la sección de cortometrajes universitarios (mencionando trabajos del INTEC y la UASD ). Establece una postura firme sobre la necesidad de ser más estrictos en la curaduría cinematográfica para no proyectar piezas a destiempo, protegiendo así la calidad del festival.

Ejerce una crítica constructiva sobre la sección de cortometrajes universitarios (mencionando trabajos del y la ). Establece una postura firme sobre la necesidad de ser más estrictos en la curaduría cinematográfica para no proyectar piezas a destiempo, protegiendo así la calidad del festival. Cine de Identidad vs. Cine Comercial: Pondera producciones que asumen riesgos estéticos y sociales (como Melodrama de Andrés Farías o la propuesta dramatúrgica de La batalla de los Ángeles de Félix Germán) por encima de fórmulas comerciales fáciles.

El gran logro de la respuesta mediática ante este certamen fue demostrar que el cine dominicano ya no se evalúa bajo la condescendencia del "esfuerzo local", sino bajo el rigor interpretativo, fotográfico y de guion que exige cualquier cinematografía internacional.

Milvio y amigos luego de proyeccion de Milvio, fotografo de la revolucion.

Los paneles conversatorios coordinados dentro del evento y validados por la prensa demostraron que el festival se ha convertido en un espacio de pensamiento, donde el debate sobre las obras apenas comienza cuando se apagan las luces de la sala.

El impacto mediático se midió por una alta tasa de reproducción y diversificación en plataformas digitales y de prensa escrita, logrando que un festival dedicado exclusivamente al cine local dominara las secciones culturales durante casi dos semanas.

Periodistas y medios destacados

Felix Manuel Lora, critico de cine, académico, investigador.

Además de las crónicas analíticas de Sosa, varios profesionales y medios mantuvieron una línea de cobertura de alta calidad:

Félix Manuel Lora ( cinemadominicano.com ): Aunque su rol principal fue deliberativo como presidente del jurado —por lo cual sus opiniones sobre los filmes quedaron reservadas para el veredicto—, es un referente indispensable. Lora es, sin dudas, el principal investigador académico del cine dominicano, docente de la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) , y uno de los gestores de La semana más corta, el proyecto universitario que con más firmeza ha producido nuevos talentos para el área. Autor de varios libros fundamentales y alumno más aventajado del padre José Luis Sáez , su obra y portales constituyen una cantera de investigación que debe ser estudiada obligatoriamente.

cinemadominicano.com Aunque su rol principal fue deliberativo como presidente del jurado —por lo cual sus opiniones sobre los filmes quedaron reservadas para el veredicto—, es un referente indispensable. es, sin dudas, el principal investigador académico del cine dominicano, docente de la Escuela de Comunicación de la , y uno de los gestores de La semana más corta, el proyecto universitario que con más firmeza ha producido nuevos talentos para el área. Autor de varios libros fundamentales y alumno más aventajado del padre , su obra y portales constituyen una cantera de investigación que debe ser estudiada obligatoriamente. Marc Mejía ( cinedominicano.com ): Es el profesional más constante en cuanto a la actualidad noticiosa y la cobertura de fondo de determinados aspectos de la industria (como el histórico), con el aderezo de trabajar exclusivas que nadie más ofrece. Mejía , quien procede de una familia de cineastas netos (siendo hijo de Pericles Mejía , figura fundacional de la industria desde Un pasaje de ida), resalta por su versatilidad expresiva en el uso de los formatos modernos de comunicación.

cinedominicano.com Es el profesional más constante en cuanto a la actualidad noticiosa y la cobertura de fondo de determinados aspectos de la industria (como el histórico), con el aderezo de trabajar exclusivas que nadie más ofrece. , quien procede de una familia de cineastas netos (siendo hijo de , figura fundacional de la industria desde Un pasaje de ida), resalta por su versatilidad expresiva en el uso de los formatos modernos de comunicación. Alfonso Quiñones ( Nota Clave / El Caribe ): Editor de Arte y Cultura del Grupo de Medios El Caribe . Habitual en el análisis profundo del sector, se enfoca de manera constante en la economía naranja, la Ley de Cine y el impacto de las coproducciones internacionales. Profundo, analítico y a veces radical en sus planteamientos —según quienes le adversan ideológicamente o rechazan su personalidad definida y aplastante—, es graduado en culturología por la Universidad de Moscú , siendo el único profesional en el medio con ese grado académico.

Nota Clave / El Caribe Editor de Arte y Cultura del . Habitual en el análisis profundo del sector, se enfoca de manera constante en la economía naranja, la Ley de Cine y el impacto de las coproducciones internacionales. Profundo, analítico y a veces radical en sus planteamientos —según quienes le adversan ideológicamente o rechazan su personalidad definida y aplastante—, es graduado en culturología por la , siendo el único profesional en el medio con ese grado académico. Acento.com.do : Se consolidó como el repositorio principal de la crítica especializada profunda, permitiendo la publicación de textos de largo aliento. En este espacio destaca Karla Alcántara , un nuevo talento periodístico interesado en el cine que, dotada de una personalidad analítica y enfocada, brilla en el examen riguroso de los hechos de la industria. En este mismo diario, el tema cinematográfico es también susceptible de alcanzar la firma de Katherine Luna , aunque en esta ocasión no estuvo asignada a la cobertura del evento.

Se consolidó como el repositorio principal de la crítica especializada profunda, permitiendo la publicación de textos de largo aliento. En este espacio destaca , un nuevo talento periodístico interesado en el cine que, dotada de una personalidad analítica y enfocada, brilla en el examen riguroso de los hechos de la industria. En este mismo diario, el tema cinematográfico es también susceptible de alcanzar la firma de , aunque en esta ocasión no estuvo asignada a la cobertura del evento. La Revista Diaria : Cuenta con una de las firmas más serenas, profundas y rigurosas del medio: la de Humberto Almonte . Portador de una exquisita cultura cinematográfica y de enfoques originales, sus textos son de lectura obligatoria para enriquecer el conocimiento de la industria local.

Cuenta con una de las firmas más serenas, profundas y rigurosas del medio: la de . Portador de una exquisita cultura cinematográfica y de enfoques originales, sus textos son de lectura obligatoria para enriquecer el conocimiento de la industria local. Testigo.com.do : Dirigido por José Antonio Aybar , uno de los pilares de la crónica de arte y cultura en el país. Exeditor del área en Listín Diario y otros medios, ha hecho una carrera de más de 20 años dirigiendo las páginas de referencia de El Nacional , especialmente desde el suplemento diario de variedades Qué Pasa (el cual coedita Miguelina Terrero ). Aybar funciona como el estratega de las coberturas: planifica y entrega a sus reporteros (incluyendo a Sosa ) enfoques novedosos y pautas de entrevistas que luego se publican con brillo individual, constituyéndose en una auténtica escuela práctica de formación periodística.

Dirigido por , uno de los pilares de la crónica de arte y cultura en el país. Exeditor del área en y otros medios, ha hecho una carrera de más de 20 años dirigiendo las páginas de referencia de , especialmente desde el suplemento diario de variedades Qué Pasa (el cual coedita ). funciona como el estratega de las coberturas: planifica y entrega a sus reporteros (incluyendo a ) enfoques novedosos y pautas de entrevistas que luego se publican con brillo individual, constituyéndose en una auténtica escuela práctica de formación periodística. EnSegundos.do : Bajo la conducción de José Peguero y su director de información Amaury Moreno , este influyente diario digital asumió una responsabilidad constante en la difusión de las incidencias del festival. Actuaron como excelentes amplificadores de las reseñas técnicas (como los análisis estéticos de Melodrama), traduciendo de manera eficaz el lenguaje cinematográfico para un público masivo, joven y conectado.

Bajo la conducción de y su director de información , este influyente diario digital asumió una responsabilidad constante en la difusión de las incidencias del festival. Actuaron como excelentes amplificadores de las reseñas técnicas (como los análisis estéticos de Melodrama), traduciendo de manera eficaz el lenguaje cinematográfico para un público masivo, joven y conectado. RobertoCavada.com , Proceso.com.do , El Nuevo Diario y El Nacional : Corporaciones de comunicación que no presentan limitaciones para la difusión de los contenidos de nuestro cine. Para el caso específico de este festival, se lucieron dedicando amplios espacios y manteniendo una férrea consistencia informativa desde las expectativas de la cartelera hasta el veredicto final, asegurando una sólida presencia tanto en los lectores de prensa tradicional como en las redes sociales.

Corporaciones de comunicación que no presentan limitaciones para la difusión de los contenidos de nuestro cine. Para el caso específico de este festival, se lucieron dedicando amplios espacios y manteniendo una férrea consistencia informativa desde las expectativas de la cartelera hasta el veredicto final, asegurando una sólida presencia tanto en los lectores de prensa tradicional como en las redes sociales. Cineculturaymas.com. ( https://cineculturaymas.com/) de Yulissa Álvarez, una joven profesional del periodismo cultural y de arte que ha sabido establecer mediáticamente una marca propia, con un portal definido consistente, profundo y dotado de un estilo fresco y actualizado. Su cobertura se caracterizó por una serie de contenidos propios e invitados proporcionando una panorámica de fondo del VI Festival.

( de Yulissa Álvarez, una joven profesional del periodismo cultural y de arte que ha sabido establecer mediáticamente una marca propia, con un portal definido consistente, profundo y dotado de un estilo fresco y actualizado. Su cobertura se caracterizó por una serie de contenidos propios e invitados proporcionando una panorámica de fondo del VI Festival. Revistaregionarios.com.do, elpais.com.do y cadenaregionaldenoticias.com (https://crnewsrd.com/) .Tres medios de Wall Polanco, una joven periodista que sorprende por su capacidad de trabajo sin descuidar ni el estilo, la corrección al escribir y la profundidad que aporta a sus lectores. Algunos de sus trabajos originales son dignos de premio . Ella evidencia un enorme interés y empuje por la cobertura no superficial de los temas del arte y en particular del cine.

Reformas en la formación

Imagen de "Melodrama".

La riqueza y madurez expuestas en esta cobertura del VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD abren una ventana de autorreflexión sobre el estado actual y el futuro del periodismo cinematográfico en la República Dominicana.

Este panorama evidencia que la crónica de arte ya no puede conformarse con el mero ejercicio de la gacetilla informativa o el elogio complaciente del "esfuerzo local"; por el contrario, demandas profesionales capaces de manejar con propiedad las herramientas de la culturología, la técnica audiovisual y el análisis sociohistórico.

Por tanto, se hace un llamado urgente a las universidades y escuelas de comunicación social del país para que refuercen de manera integral la formación académica de los actuales estudiantes de periodismo.

Es imperativo que las nuevas generaciones asuman el quehacer expuesto en este estudio de casos no como un simple registro de prensa, sino como un objeto de análisis crítico y un estándar a superar.

La excelencia en este oficio no se improvisa: se construye a través del estudio riguroso de nuestra propia evolución mediática y, fundamentalmente, mediante la lectura constante y disciplinada de las grandes firmas de la crítica de cine internacional.

Solo dotando a los futuros periodistas de un sólido bagaje teórico y un pensamiento agudo, garantizaremos que la prensa siga siendo el faro ético y estético que acompañe, fiscalice y eleve el desarrollo de la cinematografía nacional.

Publicaciones J.R. Sosa

Esta categoría agrupa las notas informativas, anuncios institucionales de cartelera, ruedas de prensa e incidencias de la gala de apertura del festival. Por razones de espacio, solo hay una o dos muestras de publicaciones, no todas las que se hicieron.

13 de mayo de 2026 VI Festival Fine Arts Hecho en RD 2026 y su prometedora oferta: 16 largometrajes y 22 cortometrajes (Publicado en Acento )

15 de mayo de 2026 Vuelve el Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD (Publicado en El Nacional )

27 de mayo de 2026 Fine Arts Hecho en República Dominicana: Festival de Cine (Publicado en El Nacional )

28 de mayo de 2026 Inaugurado VI Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD con pieza romántica de acento poético de Félix Germán (Publicado de manera simultánea en En Segundos y el blog personal José Rafael Sosa )



Predicciones y recomendaciones

Textos de orientación al consumidor cinematográfico y guías de servicio público publicados antes y durante los primeros días de proyección para destacar los títulos imperdibles.

23 de mayo de 2026 Estas son las películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026 (Publicado de manera simultánea en En Segundos y el blog personal José Rafael Sosa )

24 de mayo de 2026 Guía de las películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026 (Publicado en Acento )

25 de mayo de 2026 Nueva lista de películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026 (Publicado en Acento )

26 de mayo de 2026 Las otras películas imperdibles del VI Festival Hecho en RD 2026 (Publicado en el blog personal José Rafael Sosa )



Crítica de cine por película

Análisis estéticos, técnicos e interpretativos detallados y dedicados exclusivamente a examinar de manera profunda una obra individual del catálogo.

26 de mayo de 2026 Melodrama es película premium del VI Festival Fine Arts Hecho en RD (Publicado de manera simultánea en Acento , Roberto Cavada y el blog personal José Rafael Sosa )

28 de mayo de 2026 ¿Por qué es excepcional el documental "Mujeres Extraordinarias" en el VI Festival de Cine Fine Arts? (Publicado de manera simultánea en En Segundos y el blog personal José Rafael Sosa )

29 de mayo de 2026 Documental "Milvio, fotógrafo de la revolución": Crítica de cine (Publicado en El Nuevo Diario )

30 de mayo de 2026 “Qué más quieres hacerme”: Crítica de cine (Publicado de manera simultánea en En Segundos y el blog personal José Rafael Sosa )

01 de junio de 2026 “Aquella primavera”: Crítica de cine (Publicado de manera simultánea en Acento , El Nuevo Diario y el blog personal José Rafael Sosa )

02 de junio de 2026 “Bōru”: Crítica de cine (Publicado en Acento )



Veredicto propio

Artículos de meta crítica y balance de cierre donde el autor comparte sus consideraciones finales y palmarés alternativo frente a las decisiones oficiales del jurado.

08 de junio de 2026 Mis lauros del VI Festival Fine Arts Hecho en RD (Publicado en Acento )



José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más