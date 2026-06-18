La exposición de la 29.ª edición del Concurso de Arte Eduardo León Jimenes está abierta al público en el Centro León de Santiago, con una novedad que marca un antes y un después en la historia del certamen: por primera vez en sus 62 años de existencia, el concurso amplía su mapa hacia el Caribe insular, incorporando artistas de Haití y Bahamas en diálogo con creadores dominicanos de la isla y la diáspora. La muestra puede visitarse de martes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m., con entrada gratuita los martes.

Un giro histórico hacia el Caribe

Desde su fundación en 1964, el Concurso de Arte Eduardo León Jimenes operó como un espacio de referencia para las artes visuales dominicanas. En 28 ediciones anteriores, el certamen distinguió a 132 artistas y premió 193 obras que hoy integran la Colección Eduardo León Jimenes de Artes Visuales. Pero esta edición 29 supone una ruptura deliberada con esa lógica nacional: la convocatoria se abrió al archipiélago.

La decisión no es solo estética. Artistas haitianos y bahamenses comparten sala con dominicanos residentes en el país y en el exterior, en una propuesta que el equipo curatorial —integrado por José Roca, Luis Graham Castillo y Suset Sánchez— define como un ejercicio de "genealogías insulares". El resultado es una exposición que no celebra la diversidad como ornamento, sino que la usa como herramienta crítica para interrogar qué memorias se preservan, cuáles se silencian y quién tiene el poder de narrar.

Tres ejes, una sola pregunta: ¿cómo se sostiene la memoria?

La casa y la nación, archipiélagos de afromemorias y ecosistemas líquidos son las capas de esta exposición.

La muestra se articula en torno a tres núcleos temáticos que funcionan como capas de lectura superpuestas:

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La casa y la nación

Explora los silencios y relatos que disciplinan a la sociedad desde los espacios más íntimos. Las obras de este eje cuestionan cómo el hogar y la nación comparten una misma gramática de control y exclusión.

Archipiélagos de afromemorias

Reivindica la agencia afrodescendiente y su potencia creativa frente a los relatos dominantes. En un país donde la negritud ha sido históricamente negada o subalternizada en el discurso oficial, este eje adquiere una dimensión política que va más allá de lo estético.

Ecosistemas líquidos

Utiliza el agua —el mar Caribe, los ríos, la lluvia— como símbolo geográfico y espiritual para explorar los conceptos de conexión, frontera e infraestructura en disputa. En el contexto dominico-haitiano, la metáfora del agua como frontera y como vínculo resulta especialmente cargada.

Los artistas

La selección reúne a 19 creadores: América Olivo, Karmadavis, Digno Roa, Eliazar Ortiz, Elisa Bergel Melo, Freddy Guerrero, George Heinsen, Isabella Hiraldo, Nazario, Julia Aurora Guzmán, Julianny Ariza Vólquez, Kachelle Knowles, Laura Kingsley, Maksaens Denis, Noa Batlle, Reginald Senatus (Redji), Soraya Abu Naba’a, thaís espaillat ureña y Yermine Richardson.

El perfil del grupo es en sí mismo una declaración de intenciones: dominicanos de la isla, dominicanos de la diáspora, haitianos y bahamenses. La exposición propone que el Caribe no es un telón de fondo, sino el sujeto mismo de la obra.

Más allá de las paredes: un programa de mediación

El Centro León diseñó la muestra con un componente pedagógico explícito. El programa paralelo incluye visitas guiadas, diálogos en sala y encuentros en la Mediateca de la institución, donde las temáticas artísticas se vinculan con el acervo documental disponible. La propuesta apunta a que la exposición no sea solo una experiencia contemplativa, sino un espacio de conversación activa sobre los temas que plantea.

Un certamen que resiste el tiempo

El perfil de los artistas: El grupo es en sí mismo una declaración de intenciones: dominicanos de la isla, dominicanos de la diáspora, haitianos y bahamenses. La exposición propone que el Caribe no es un telón de fondo, sino el sujeto mismo de la obra.

En América Latina, los concursos de artes visuales suelen tener vidas cortas. El Eduardo León Jimenes es una excepción: lleva 62 años ininterrumpidos y 29 ediciones, con 66 jurados de selección y premiación a lo largo de su historia. Que en esta edición haya decidido expandir sus fronteras geográficas no es un capricho curatorial, sino una señal de que el certamen sigue siendo capaz de reinventarse sin perder su centro.

La exposición puede visitarse en la Sala de Exposiciones Temporales del Centro León, en Santiago. Más información en caelj.centroleon.org.do.

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