A las siete de la noche de este viernes 20, en el Centro Cultural BANRESERVAS de la Ciudad Colonial, sube a escena el dúo femenino Marena, integrado por Abril Lazala y XIIO Damirón.

Las dos, han declarado que buscarán proporcionar al público una experiencia cálida, relajada y llena de buena música, concebida con un sentido de autenticidad que apela directo a la sensibilidad de cada asistente.

“Hemos preparado un recorrido por canciones que la gente conoce y quiere, pero llevadas al universo de Marena. Queremos que se sienta como una noche para desconectarse del ruido de la semana y, en su lugar, compartir, cantar, recordar y simplemente disfrutar. Habrá momentos más íntimos, otros más alegres y dinámicos, pero siempre manteniendo esa cercanía que caracteriza al proyecto”, explican las integrantes.

Para ambas, Marena es un viaje de sonidos orgánicos: “Somos más que un dúo musical; nos sentimos como un concepto de fusión que nace en la vibrante escena alternativa de la República Dominicana.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El nombre del Dúo evoca una mezcla de 'mar' y 'arena', elementos que reflejan a la perfección nuestra identidad: un sonido fluido, cálido, caribeño y, a la vez, profundamente sofisticado”.

Al escuchar su propuesta, el público puede observar el cuidado en el detalle. Marena rompe con los estereotipos tradicionales de la música caribeña comercial —como el merengue o la bachata urbana— para apostar por una línea indie-alternativa de alta costura musical.

Desde sus primeras presentaciones en vivo en formatos acústicos e íntimos, el proyecto llamó la atención de la crítica especializada y de un público ávido de "música para el alma". Sus conciertos se caracterizan por ser experiencias inmersivas donde la instrumentación se reduce para dejar brillar la pureza de las voces.

Marena es la integración musical de Abril Lazala y XIIO Damirón, propuesta que destaca por una estética diferenciada, poética y orgánica que evita las espectacularidades en el escenario. Verlas en escena ha de ser un placer de esos que acontecen solo de vez en cuando. Foto gentileza de Marena.

Al estudiar su trayectoria, es evidente que Marena se ha consolidado como parte de la "nueva ola" de la música alternativa dominicana, compartiendo ecosistemas artísticos con nombres como Vicente García o Riccie Oriach, aunque desde una vertiente mucho más jazzística.

Cuando se afirma que su sonido es orgánico, significa que Marena huye de la sobreproducción digital, priorizando los instrumentos reales: guitarras acústicas, bajos eléctricos de tono cálido, percusión acústica y, por encima de todo, el entrelazado natural de sus voces. Las armonías de Abril Lazala y XIIO no compiten; se persiguen, se complementan y fluyen de manera tan intuitiva que parecen una sola identidad musical.

¿Quiénes son las integrantes de Marena?

Abril Lazala es una cantante dominicana cuya música habita entre el soul, el jazz y las influencias afrocaribeñas. Su estilo se caracteriza por una energía íntima y cálida, donde las armonías, el groove y la sensibilidad crean atmósferas suaves y envolventes. Además de la música, Abril se inspira profundamente en lo visual, explorando disciplinas como el collage y el diseño como parte de su proceso creativo.

“Marena ocupa un lugar muy especial dentro de todo lo que hago porque me permite conectar con la música desde un espacio mucho más íntimo y orgánico”, comenta.

XIIO Damirón (Rocío Damirón) es una artista polifacética con una fuerte inclinación hacia los sonidos contemporáneos y afroamericanos. Ella introduce al proyecto la sofisticación del groove, las texturas del R&B y el neo-soul, además de contar con un oído clínico para las armonías vocales complejas y los arreglos modernos. Su trayectoria la ha llevado por distintos escenarios de la música alternativa (incluyendo proyectos de rock, pop e indie en el país). Es bajista, guitarrista, productora musical, compositora y directora musical. Su trabajo también integra su formación en publicidad, aportando una visión creativa y estratégica a cada entrega.

La arquitectura de su sonido

La música de Marena se construye sobre una arquitectura de pilares fundamentales que definen su estilo:

Soul y Neo-Soul: La columna vertebral del ritmo. Se manifiesta en el uso de líneas de bajo marcadas, baterías lentas pero con groove, y una forma de cantar libre y aterciopelada.

La columna vertebral del ritmo. Se manifiesta en el uso de líneas de bajo marcadas, baterías lentas pero con groove, y una forma de cantar libre y aterciopelada. Bossa Nova : Aporta la síncopa de la guitarra acústica, la melancolía dulce (saudade) y la ligereza caribeña-brasileña que relaja el ambiente.

Aporta la síncopa de la guitarra acústica, la melancolía dulce (saudade) y la ligereza caribeña-brasileña que relaja el ambiente. Música latina: Las raíces caribeñas están presentes de forma sutil en las percusiones menores, el fraseo y la calidez lírica en español.

El núcleo y la magia de Marena residen en la sinergia de sus dos fundadoras, quienes aportan trayectorias y texturas vocales muy distintas y complementarias. El proyecto surge de la necesidad de ambas de explorar un espacio sonoro libre de etiquetas rígidas. Tras coincidir en el circuito artístico de Santo Domingo y colaborar en distintos espacios, decidieron unir fuerzas al notar que sus influencias individuales creaban una atmósfera única al juntarse.

Marena es la integración musical de Abril Lazala y XIIO Damirón, propuesta que destaca por una estética diferenciada, poética y orgánica que evita las espectacularidades en el escenario. Verlas en escena ha de ser un placer de esos que acontecen solo de vez en cuando. Foto gentileza de Marena.

Alta costura musical

Presenciar a Marena este viernes 20 en el Centro Cultural BANRESERVAS promete ser un acontecimiento de valor excepcional. Para quienes aún no han disfrutado de su propuesta, representará el deslumbrante descubrimiento de un oasis sonoro en medio de la estridencia cotidiana; para quienes las siguen desde sus inicios, será la oportunidad idónea para reconectar con una estética madura, refinada y profundamente honesta.

En tiempos donde impera la prisa digital, Marena emerge como un recordatorio necesario de que la música, cuando se despoja de artificios y se entrega desde el alma, se convierte en un arte imperecedero.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más