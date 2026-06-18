Alex Bueno: el ruiseñor que conquistó el merengue y la bachata dominicana

Alejandro Wigberto Bueno López nació el 6 de septiembre de 1963 en San José de las Matas, una pequeña localidad enclavada en las montañas de la provincia Santiago, en el corazón de la República Dominicana. Ese origen serrano le valió uno de sus apodos más queridos: El Ruiseñor de La Sierra. El otro, Mayimbito, lo acompañaría como sello de identidad a lo largo de toda su carrera.

Criado en una familia con vocación artística, Alex Bueno comenzó a cantar desde niño: en reuniones familiares, en la escuela y en el coro de la iglesia de su pueblo. La guitarra fue su primer instrumento.

Los primeros pasos: un festival que lo cambió todo

En 1978, cuando tenía apenas 14 años, Alex Bueno participó en el Festival de la Voz, organizado en Santo Domingo por el legendario Wilfrido Vargas. El joven serrano se impuso entre cientos de participantes de todo el país y se llevó el primer lugar.

El triunfo abrió puertas de inmediato. Gerardo Veras lo invitó a integrarse a su orquesta Santo Domingo’s All Star, donde grabó sus primeros temas: "Condición" y "Quisqueya". Poco después, Fernando Villalona lo incorporó a su agrupación, lo que le permitió ganar experiencia en los escenarios más importantes del país.

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Una voz para todos los géneros

Lo que distinguió a Alex Bueno desde temprano fue su versatilidad. Demostró dominio en el merengue, la bachata, la salsa, el bolero, el merengue típico y la balada romántica, lo que le permitió llegar a públicos muy distintos.

A lo largo de los años firmó con sellos como Karen Records y J&N Records, y en 2024 fundó su propio sello, AWB Music LLC.

Logros y reconocimientos

Ganador del Festival de la Voz (1978).

Más de 40 años de trayectoria ininterrumpida en la música popular dominicana.

Fundación de su propio sello discográfico AWB Music LLC en 2024.

En abril de 2025 presentó su álbum "El más completo", con 15 canciones y seis ritmos distintos.

En febrero de 2026 estrenó el videoclip de "Compañera", una salsa producida con inteligencia artificial.

Una vida marcada por la superación

El propio artista reconoció públicamente haber atravesado años difíciles marcados por las adicciones, de los que logró salir gracias a un proceso de rehabilitación.

Sus canciones más icónicas

Entre los temas que forman parte del repertorio dominicano y latinoamericano, se destacan:

"Qué cara más bonita": uno de sus merengues más populares y reconocibles

Letras de Que cara más bonita

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

Cuando yo la veo a ella

Siento en mí frio y calor

Sus ojos son dos estrellas

Que alumbran mi corazón

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

(Bonita, qué linda, ay ay ay)

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

Ella no mira y me mira

Queriendo disimular

El viento me trae su aroma

La tengo que enamorar

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

(Ay, Bonita, qué linda)

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

(Bonita, qué linda)

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

Soñando paso la noche

Veo que me da su amor

Y luego despierto del sueño

¡Qué solo me encuentro yo!

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

¡Qué cara más bonita tiene esa niña!

¡Qué cara más bonita, a mí me va!

¡Qué cara más bonita! Yo quisiera enamorarla

¡Qué cara más bonita! Y no se deja enamorar

"Jardín prohibido": bachata romántica

"Soy un hombre callejero": merengue

"Pasa cantando": bachata de Charlie Mosquea que se convirtió en fenómeno viral en 2025

" Condición y Quisqueya": sus primeras grabaciones, con la orquesta de Gerardo Veras

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