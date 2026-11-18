El lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI), previsto para este jueves 19 de noviembre, ha generado expectativas entre los seguidores de la saga, mientras los primeros análisis técnicos destacan la calidad gráfica del videojuego y las diferencias de rendimiento entre las consolas PlayStation 5 y PlayStation 5 Pro en la red social X.

Uno de los análisis más comentados es el de Digital Foundry, medio especializado en tecnología y rendimiento de videojuegos, que examinó el comportamiento del título en ambas consolas. Según sus pruebas, las dos versiones trabajan con una resolución interna cercana a los 1440p, pero la PS5 Pro utiliza la tecnología PSSR para reconstruir una imagen que se aproxima visualmente al 4K.

Análisis técnico de GTA 6 por parte de Digital Foundry considera que GTA 6 presenta la recreación de un entorno urbano más detallada, densa y convincente jamás vista en un videojuego.

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El análisis también señala que ambas consolas tienen como objetivo los 30 fotogramas por segundo. La versión Pro mantiene un rendimiento más estable durante el juego habitual, mientras que la PS5 estándar presenta algunas caídas en escenas exigentes, especialmente durante enfrentamientos y explosiones.

La diferencia gráfica también está relacionada con el uso del trazado de rayos. Aunque ambas versiones incorporan iluminación y reflejos mediante esta tecnología, la PS5 Pro añade sombras con ray tracing, una característica que permite representar con mayor precisión la relación entre los objetos y la luz.

Rockstar Games había adelantado estas características en un comunicado publicado el 10 de noviembre, en el que confirmó que el juego fue desarrollado para aprovechar las consolas de actual generación y que su objetivo es mantener los 30 fotogramas por segundo, priorizando la densidad y el nivel de detalle de los escenarios.

Un mapa que promete ser más grande

Otro de los aspectos que ha despertado curiosidad es la extensión del territorio de Leonida, el estado ficticio donde transcurre la historia.

El creador de contenido TGG, quien visitó las instalaciones de Rockstar North y tuvo acceso anticipado a varias horas del videojuego, transmitió que el mapa sería aproximadamente dos veces más grande que el de GTA V y tres veces el área jugable de Red Dead Redemption 2.

La comparación volvió a circular en redes sociales a partir de un video del streamer Lacy, quien reaccionó sorprendido al observar la extensión del mapa durante una transmisión. El creador comentó que, al alejar la vista, el territorio parecía continuar conectado en todas las direcciones.

video del streamer Lacy.

La dimensión del escenario, sin embargo, no es el único elemento que ha llamado la atención de los seguidores. Las publicaciones que circulan en X destacan la variedad de actividades, la presencia de personajes no jugables con mayor autonomía, los cambios climáticos y las posibilidades de interacción con el entorno.

Entre los detalles que se comentan figuran también la actividad de los establecimientos, la programación de los televisores dentro del juego y una mayor variedad de reacciones de los personajes durante los enfrentamientos. Estas características forman parte de las expectativas que han acompañado las primeras impresiones y los materiales divulgados sobre el título.

La llamada "gripe de GTA"

La expectativa por el lanzamiento también ha llegado al ámbito laboral. La agencia EFE informó que cerca de 1,5 millones de trabajadores en Estados Unidos podrían solicitar el día libre este jueves para jugar el videojuego, en un fenómeno que ha sido denominado "GTA flu" o "gripe de GTA".

La cifra corresponde a una estimación sobre posibles ausencias laborales, no a un registro de permisos concedidos ni de trabajadores que hayan confirmado que faltarán a sus empleos.

El interés por el lanzamiento también ha llevado a algunas empresas a tomar medidas relacionadas con la fecha, según el reporte de EFE, que recoge ejemplos de compañías que han ofrecido facilidades a sus empleados para disfrutar del estreno.

¿A qué hora estará disponible?

Rockstar Games informó que GTA VI estará disponible a partir de la medianoche del 19 de noviembre, según la hora local de cada región, para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La compañía publicó en su página de soporte los horarios regionales de lanzamiento y confirmó que la distribución digital seguirá ese esquema.

El estreno representa una de las apuestas más esperadas de Rockstar Games, que regresa a la franquicia principal de Grand Theft Auto después de más de una década desde el lanzamiento de GTA V.