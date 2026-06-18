Artistas dominicanos lamentan la muerte de Alex Bueno: 'Su legado permanecerá vivo para siempre'

La muerte del cantante dominicano Alex Bueno ha provocado una ola de mensajes de pesar en el mundo artístico. Desde colegas de generación hasta intérpretes de la música tropical y comunicadores vinculados al espectáculo han expresado su tristeza por la partida de quien fue considerado una de las voces más importantes de la música popular dominicana.

Las redes sociales se llenaron de homenajes, fotografías y mensajes de despedida que resaltan tanto su legado musical como sus cualidades humanas.

Romeo Santos se despide con un mensaje breve

Uno de los primeros en reaccionar fue Romeo Santos, quien compartió una fotografía de Alex Bueno en sus historias de Instagram acompañada de las palabras: "En paz descanse" y un corazón blanco.

La publicación generó numerosas reacciones entre seguidores de ambos artistas, quienes recordaron la colaboración "Nuestro amor", una de las canciones más escuchadas del catálogo de Alex Bueno en plataformas digitales.

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Hermanos Rosario destacan su voz irrepetible

La agrupación Hermanos Rosario calificó a Alex Bueno como una de las voces "más grandes, queridas y completas" de la música dominicana.

"Un artista extraordinario, de calidad inmensa, con una voz irrepetible y un intérprete que dejó canciones convertidas en memoria, sentimiento y parte de la vida de todo un pueblo", expresaron en una publicación difundida en redes sociales.

Asimismo, enviaron condolencias a sus familiares y destacaron que su música permanecerá para siempre en la memoria colectiva.

Sergio Vargas recuerda a un amigo y colega

El merenguero Sergio Vargas también manifestó su pesar por la noticia, recordando los momentos compartidos durante años de carrera artística.

"Compartimos escenarios, canciones, anécdotas y momentos que guardaré para siempre en mi corazón", escribió.

Vargas aseguró que la música dominicana pierde una voz extraordinaria y afirmó que quienes tuvieron la oportunidad de conocer a Alex Bueno saben que su calidad humana era tan grande como su talento artístico.

El Mayimbe expresa su dolor por la partida del artista

Fernando Villalona, conocido como El Mayimbe, dedicó un emotivo mensaje a quien consideró un hermano y amigo.

"Tengo un nudo en la garganta y el alma hecha pedazos", escribió en sus redes sociales.

El intérprete agradeció la amistad que mantuvo con Alex Bueno y aseguró que lo recordará por siempre, destacando su alegría, su cercanía y los momentos compartidos a lo largo de los años.

Milly Quezada: "Te recordaremos cantando"

La merenguera Milly Quezada también se sumó a las muestras de dolor con una publicación acompañada de una imagen en homenaje al artista.

"A cantar en la eternidad mientras acá te recordaremos cantando", escribió la llamada Reina del Merengue.

Su mensaje fue ampliamente compartido por seguidores y colegas que destacaron la importancia de Alex Bueno dentro de la historia de la música dominicana.

Toño Rosario despide a su "hermano"

El merenguero Toño Rosario también expresó su pesar por la muerte del artista a través de sus redes sociales.

"Que en paz descanses mi hermano", escribió junto a una imagen en homenaje a Alex Bueno.

El mensaje estuvo acompañado de símbolos de oración y condolencia, sumándose a las múltiples muestras de afecto que ha recibido la familia del cantante tras conocerse la noticia.

Un legado que trasciende generaciones

La muerte de Alex Bueno ha generado una reacción unánime en el ámbito artístico dominicano. Los mensajes de colegas, amigos y admiradores coinciden en destacar su extraordinaria capacidad vocal, su aporte a géneros como el merengue, la bachata y la salsa, así como la huella que dejó en varias generaciones de artistas.

Con éxitos como Que vuelva, Jardín prohibido, Colegiala, Amor divino y Querida, el artista deja un legado musical que continuará acompañando a millones de personas dentro y fuera de República Dominicana.

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