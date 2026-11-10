Wall Street cerró este martes con pérdidas en sus tres principales índices bursátiles, luego de que los nuevos datos de inflación de Estados Unidos reforzaran las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) aumente nuevamente los tipos de interés en diciembre.

El Dow Jones de Industriales perdió 302,62 puntos, equivalentes a un 0,57 %, y terminó en 52.087,13 puntos. El selectivo S&P 500 retrocedió 53,31 puntos, un 0,71 %, hasta las 7.496,63 unidades, mientras que el tecnológico Nasdaq Composite cayó 227,31 puntos, un 0,90 %, y cerró en 25.025,83 puntos.

La jornada interrumpió la recuperación de dos días de las acciones tecnológicas y reflejó la inquietud de los inversionistas ante la posibilidad de que el banco central estadounidense mantenga una política monetaria más restrictiva durante los próximos meses.

La inflación supera las previsiones

El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos aumentó un 0,4 % en octubre, después de haber avanzado un 0,6 % en septiembre. Los economistas consultados por Reuters habían previsto un incremento mensual del 0,3 %.

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La inflación subyacente, que excluye los precios de los alimentos y la energía, también subió un 0,3 %, por encima del 0,2 % que esperaba el mercado.

El Departamento de Trabajo estadounidense informó que no podía publicar la variación interanual del IPC correspondiente a octubre debido a que el cierre del Gobierno federal durante el año anterior impidió recopilar los datos de precios de ese mes, por lo que no existía una base de comparación.

Los resultados reforzaron las preocupaciones sobre la persistencia de las presiones inflacionarias y su posible impacto en las decisiones de política monetaria.

La Reserva Federal mantiene la presión sobre los mercados

El gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller defendió la necesidad de aumentar los tipos de interés en diciembre al menos 0,25 puntos porcentuales, incluso si los indicadores mostraban cierta moderación de la inflación.

Waller también planteó que el banco central debería considerar un incremento de medio punto porcentual si las presiones sobre los precios empeoraban.

Sus declaraciones, junto con los datos de inflación, elevaron las expectativas de un nuevo endurecimiento monetario. Según las cotizaciones de los contratos de futuros sobre los tipos de interés, los operadores contemplaban distintas posibilidades de incremento para la reunión de diciembre.

Un aumento de las tasas encarece el crédito para empresas y consumidores y puede reducir el atractivo de las acciones, especialmente de las compañías tecnológicas, cuyas valoraciones suelen ser más sensibles al costo del financiamiento.

Nvidia y la incertidumbre sobre la inteligencia artificial

Entre las empresas tecnológicas, Nvidia registró una caída del 4,4 %, en medio de nuevas informaciones que afectaron el ánimo de los inversionistas.

El medio especializado The Information publicó alegaciones sobre supuestas operaciones de envío de chips de Nvidia a través de empresas chinas y presuntos vínculos de su director ejecutivo, Jensen Huang, con una empresaria china señalada en esas informaciones por posibles relaciones con actividades de espionaje.

Estas afirmaciones fueron presentadas como reportes periodísticos y no como hechos judicialmente demostrados.

Los inversionistas también mantienen la atención sobre los elevados costos de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y la capacidad de las empresas del sector para convertir ese gasto en beneficios sostenibles.

Suben los rendimientos de los bonos y se fortalece el dólar

El aumento de las expectativas de tipos de interés también repercutió en el mercado de deuda estadounidense.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a dos años, especialmente sensible a las expectativas sobre las decisiones de la Reserva Federal, subió con fuerza. El rendimiento del bono de referencia a diez años también avanzó.

En el mercado cambiario, el dólar se fortaleció frente a otras monedas, mientras que el oro perdió valor ante el aumento de los rendimientos de los activos estadounidenses.

La combinación de inflación superior a la prevista, mayores expectativas de tasas de interés y encarecimiento del financiamiento mantuvo bajo presión a los mercados financieros.

La sesión de este martes dejó de manifiesto que la evolución de los precios al consumidor y las próximas decisiones de la Reserva Federal continuarán siendo determinantes para el comportamiento de Wall Street en las semanas restantes de 2026.

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