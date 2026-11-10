La Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) advirtió sobre los riesgos económicos y financieros que podría generar el fenómeno de El Niño durante el período 2026-2027, con posibles efectos sobre la producción agropecuaria, el suministro eléctrico, las cadenas de abastecimiento y la estabilidad de los sistemas bancarios de la región.

En su Informe Económico Bancario Trimestral, la entidad señala que el fenómeno podría provocar condiciones climáticas extremas, como sequías, inundaciones y olas de calor, con consecuencias para la actividad productiva y la capacidad de pago de empresas y hogares.

El documento recoge estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), según las cuales los efectos económicos de El Niño podrían prolongarse entre 18 meses y dos años y representar un impacto de entre 0.6 % y 2 % del producto interno bruto (PIB) regional.

La magnitud de las consecuencias dependerá de las condiciones geográficas y climáticas de cada país, así como de su capacidad de preparación y respuesta ante el fenómeno.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El informe también cita las proyecciones climáticas para el período. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó en 83 % la probabilidad de que el episodio alcance una intensidad récord frente a los eventos registrados desde 1950 durante octubre-diciembre de 2026. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) prevé que El Niño persista hasta febrero de 2027.

Menores lluvias y mayor demanda presionarían el sistema eléctrico

Uno de los sectores que Felaban identifica entre los más expuestos es el energético. Según cifras de la CEPAL citadas en el documento, más del 70 % de la matriz de generación eléctrica de América Latina es de origen hídrico, mientras que la infraestructura eléctrica tiene una antigüedad promedio de 30 años.

La reducción de las precipitaciones y de los caudales de los ríos podría disminuir los niveles de los embalses y limitar la generación hidroeléctrica. Al mismo tiempo, el aumento de las temperaturas elevaría la demanda de electricidad para refrigeración.

A estos riesgos se suman los posibles cambios en los patrones de viento, que podrían afectar la generación eólica, y los incendios forestales, que deterioran la capacidad del suelo para retener humedad.

La combinación de una menor disponibilidad de generación y una mayor demanda eléctrica podría elevar los costos para los sistemas energéticos, las empresas y los hogares.

El Niño también representa riesgos para la banca

Felaban advierte que los efectos del fenómeno climático podrían trasladarse al sistema financiero mediante el deterioro de la cartera de crédito, una menor demanda de financiamiento y el endurecimiento de las condiciones para otorgar préstamos.

La afectación de actividades como la agricultura, la pesca y la ganadería podría reducir los ingresos de productores y empresas, dificultando el cumplimiento de sus obligaciones bancarias. También podrían verse comprometidas las garantías de los préstamos si inundaciones, ciclones u otros eventos extremos afectan terrenos, inmuebles e infraestructuras.

El documento identifica otros riesgos relacionados con las interrupciones de las cadenas de suministro, la menor oferta agrícola, los retrasos en el transporte y el aumento de los costos logísticos y de los combustibles.

Estos efectos podrían aumentar la exposición de los bancos al riesgo de crédito y elevar las necesidades de provisiones. Las compañías aseguradoras también podrían enfrentar más siniestros e indemnizaciones, mientras que las entidades financieras tendrían que gestionar mayores necesidades de liquidez.

Ante ese escenario, el informe plantea la importancia de que los bancos revisen sus carteras, identifiquen a los clientes y sectores más expuestos y fortalezcan sus mecanismos de gestión de riesgos. Entre las herramientas mencionadas figuran las pruebas de estrés con escenarios climáticos severos, los límites de concentración de riesgos y los planes de adaptación y mitigación.

La banca dominicana registra rentabilidad superior al promedio regional

En medio de estos riesgos, los indicadores presentados por Felaban muestran que la banca dominicana mantiene niveles de rentabilidad superiores a los promedios de América Latina y una menor proporción de créditos vencidos.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, la rentabilidad sobre los activos (ROA) de la banca dominicana se situó en 2.3 %, frente al promedio regional de 1.63 %. Este indicador mide la capacidad de las entidades para generar beneficios a partir de los activos que administran.

En cuanto a la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), República Dominicana registró un 21 %, por encima del 15.9 % de la región. Este indicador relaciona las ganancias con el patrimonio de las entidades financieras.

Otro dato destacado es la morosidad. La banca dominicana reportó un indicador de 1 % en junio de 2026, frente al 2.82 % de América Latina. Argentina y Brasil presentaron los niveles más elevados, con 7.2 % y 4.6 %, respectivamente.

El informe también sitúa en 333 % el indicador de cubrimiento de la cartera vencida para República Dominicana, frente al 163 % regional. Este resultado requiere considerar la metodología de cálculo utilizada por el documento para interpretar el alcance de esa cobertura.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más