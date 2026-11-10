El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, afirmó que el 32 % de la fuerza laboral dominicana carece de destrezas tecnológicas, una situación que, según sostuvo, evidencia la necesidad de fortalecer la formación digital y preparar a los trabajadores para las demandas del mercado laboral.

Durante su intervención en la segunda graduación del programa Talento Digital, celebrada en la Casa San Pablo, Gómez Mazara señaló que, en contraste con esa proporción de trabajadores sin competencias tecnológicas, el 34 % del mundo corporativo sí cuenta con capacidades y destrezas en esta área.

El funcionario también citó estimaciones sobre el conocimiento tecnológico en el ámbito corporativo a nivel mundial. Según explicó, se presume que apenas el 3 % de las personas que reciben salarios en ese sector posee un alto conocimiento tecnológico, mientras que un 8 % tiene conocimientos medios y el resto cuenta con conocimientos tecnológicos básicos.

Gómez Mazara sostuvo que estos datos permiten comprender la importancia de iniciativas de capacitación como Talento Digital, al considerar que las políticas públicas deben responder a las necesidades reales de la población y del sector productivo.

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"La mejor forma de hacer una política pública efectiva es evaluando cómo la inversión del Gobierno se traduce en conocimiento", expresó.

En ese sentido, el presidente del Indotel afirmó que, al comparar la inversión de los gobiernos dominicanos durante los últimos 20 años, la administración encabezada por el presidente Luis Abinader ha invertido un 149 % más en sus seis años de gestión que todos los gobiernos anteriores de ese período.

El funcionario insistió en que la evaluación de las políticas públicas debe fundamentarse en los datos y en el destino de los recursos, más allá de los discursos.

Durante su intervención, también destacó el alcance territorial del programa y señaló que, aunque la mayoría de los participantes que recibieron sus certificados proviene del Gran Santo Domingo, la iniciativa también permite que personas de otras localidades accedan a formación tecnológica.

El presidente del Indotel consideró que este tipo de experiencias demuestra la razón de ser de Talento Digital, un programa orientado a ampliar las oportunidades de capacitación y facilitar el acceso de la población dominicana a competencias vinculadas con las nuevas tecnologías.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más