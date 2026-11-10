La feria inmobiliaria Más Cerca de Casa, organizada por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), registró más de 2,000 citas de seguimiento entre visitantes y empresas participantes durante los tres días de actividad en Madrid, España.

El evento, celebrado en el Hotel Meliá Castilla, reunió a 31 empresas vinculadas al sector inmobiliario dominicano: 21 constructoras y promotoras, seis agentes inmobiliarios y cuatro entidades financieras.

La iniciativa estuvo dirigida a los dominicanos residentes en España interesados en conocer proyectos habitacionales y alternativas de inversión en República Dominicana.

La feria fue inaugurada el viernes 6 de noviembre por el presidente Luis Abinader y el ministro de Vivienda y Edificaciones, Jean Luis Rodríguez, en el marco de la Semana Dominicana en España.

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De acuerdo con Acoprovi, las más de 2,000 citas registradas corresponden a encuentros de seguimiento entre visitantes y expositores para iniciar procesos de orientación, compra e inversión. La entidad no precisó el volumen de negocios concretados ni el valor de las operaciones generadas durante la actividad.

Annerys Meléndez, presidenta de Acoprovi, afirmó que la iniciativa buscó facilitar el acceso de los dominicanos residentes en el exterior a la oferta inmobiliaria del país.

Durante la feria, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), a través de su programa Vivienda Segura, ofreció orientación sobre los criterios para evaluar a los proveedores de soluciones habitacionales y adquirir inmuebles de manera informada.

Las entidades financieras participantes también presentaron opciones de financiamiento, hipotecas internacionales y productos dirigidos a dominicanos residentes fuera del país.

Acoprovi informó que evaluará la posibilidad de organizar nuevas ediciones en otras ciudades europeas con una presencia significativa de la diáspora dominicana.

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