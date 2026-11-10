La Superintendencia de Pensiones presentó un proyecto para impulsar el financiamiento de viviendas a tasa fija, con plazos de hasta 25 años.

El superintendente Francisco A. Torres explicó que la iniciativa contempla la creación de un fondo de inversión cerrado de deuda privada, un instrumento del mercado de valores que sería gestionado por entidades de intermediación financiera, como bancos y asociaciones de ahorros y préstamos.

De acuerdo con Torres, el mecanismo busca beneficiar a los afiliados mediante los rendimientos generados por las inversiones, que contribuirían a mejorar sus pensiones, y facilitar el acceso a una vivienda.

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El funcionario informó que, hasta ahora, las inversiones realizadas a través de fondos de inversión de desarrollo inmobiliario rondan los RD$ 3,563 millones, distribuidos en ocho proyectos que contemplan unas 13,345 viviendas.

De las 13,345 viviendas se iniciaron las entregas de más de 1,800 unidades terminadas.

Tres proyectos se desarrollan en el Distrito Nacional con 6,965, 648 y 60 viviendas, para un total de 7,673 unidades.

En la provincia Santo Domingo se contemplaron otras 4,000, de las cuales 2,968 correspondieron a Santo Domingo Norte, 608 a Los Alcarrizos y 424 a Santo Domingo Este.

Otras 1,672 viviendas están distribuidas entre Santiago de los Caballeros, con 952 unidades, y en Punta Cana con 720 viviendas.

Sobre el proyecto de actualización de la ley 87-01, el superintendente afirmó que está listo, pero aún no ha llegado al Congreso.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más