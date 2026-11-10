La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (Fenacerd) denunció que un cargamento de cebollas fue importado y nacionalizado utilizando el nombre y el Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) de la organización, sin el conocimiento ni la autorización de sus directivos.

La denuncia fue presentada por José Díaz Ceballos, presidente de Fenacerd, quien afirmó que la federación detectó la operación y solicitó explicaciones a las autoridades sobre la importación de los productos agrícolas.

La organización, junto con la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conmipymes), pidió al presidente Luis Abinader, al Ministerio de Agricultura y a la Dirección General de Aduanas (DGA) investigar la operación y determinar quién autorizó el uso de su nombre y quién figura como beneficiario del cargamento.

Fenacerd presenta documentos de la importación

De acuerdo con Díaz Ceballos, la federación remitió una comunicación al director general de Aduanas, Nelson Arroyo, para solicitar la verificación del uso de su nombre en la operación.

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También informó que notificó a la DGA mediante el acto de alguacil número 1737/2026, con el que solicitó que no se entregue la mercancía, y al ministro de Agricultura, a quien pidió identificar quién gestionó los permisos de importación y a nombre de quién fueron emitidos.

Como parte de las pruebas, la entidad indicó que dispone de facturas de pagos a Aduanas, recibos de ingreso y una Declaración Única Aduanera (DUA), en la que aparece como agente de aduanas la empresa Rodríguez & Asociados, Servicios y Gestión Aduaneras, SRL, identificada con el código 078-2013.

Fenacerd solicitó que se investigue la participación de esa agencia en la operación y se determine quién la autorizó y a quién fue entregada la mercancía.

Piden investigar el destino del cargamento de cebollas

Entre sus demandas, Fenacerd y Conmipymes reclamaron una explicación pública sobre la importación, la identificación de sus responsables y del beneficiario final de las cebollas.

También solicitaron que se impida cualquier otra operación que utilice el nombre de la federación sin autorización.

Díaz Ceballos sostuvo que la situación debe aclararse por sus posibles efectos sobre los productores nacionales y el comercio agrícola.

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