Bebidas no alcohólicas: industria defiende reducción de azúcar y cuestiona etiquetado frontal

La industria de bebidas no alcohólicas defiende los cambios que asegura estar introduciendo en sus productos para reducir el contenido de azúcar, al tiempo que cuestiona aspectos de la propuesta de etiquetado frontal de advertencia nutricional que se discute en República Dominicana.

La directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas (ASIBENAS), Nicolle Valerio, sostuvo que las empresas asociadas han ampliado sus portafolios con bebidas reducidas en azúcar y alternativas bajas o libres de calorías, mediante la reformulación de productos y el desarrollo de nuevas opciones.

Sin embargo, la asociación no dispone de un porcentaje consolidado que permita establecer qué proporción de la oferta del sector corresponde actualmente a bebidas bajas o libres de azúcar, ya que la participación varía según la empresa y la categoría de producto.

Las declaraciones se producen en medio del debate sobre los hábitos alimentarios y el consumo de bebidas azucaradas en la población infantil, luego de que Unicef, citando los resultados de la encuesta ENHOGAR-MICS 2025, alertara sobre esta situación.

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De acuerdo con la encuesta, el 70.4 % de los niños y niñas de 6 a 23 meses en República Dominicana consumió al menos una bebida azucarada durante el día anterior a la entrevista, mientras que el 38.5 % ingirió alimentos no saludables.

Al referirse al indicador de 70.4 % reportado en la encuesta, Valerio señaló que este comprende tanto bebidas comerciales como preparaciones caseras endulzadas, por lo que, según explicó, no corresponde exclusivamente al consumo de bebidas industrializadas.

La ejecutiva consideró que los resultados evidencian la necesidad de fortalecer la educación nutricional y la participación de las familias en la formación de hábitos saludables.

«Somos conscientes de los problemas asociados al consumo excesivo de azúcares añadidos y de nuestra responsabilidad de contribuir a las soluciones», expresó.

En ese sentido, mencionó la participación de ASIBENAS como cofundadora de la Alianza de Bienestar, iniciativa en la que participan los ministerios de Salud Pública e Industria, Comercio y Mipymes, y a la que recientemente se incorporó el Ministerio de Educación.

ASIBENAS cuestiona el modelo de etiquetado frontal

Sobre la propuesta de etiquetado frontal de advertencia nutricional, la representante empresarial aseguró que la asociación no se opone a este mecanismo, pero considera que su diseño debe sustentarse en evidencia científica y ofrecer información que permita comparar los productos.

A su juicio, el modelo que se plantea en el país podría generar confusión si productos con diferentes niveles de nutrientes críticos reciben advertencias idénticas.

Valerio entiende que esta situación dificultaría que los consumidores identifiquen las diferencias entre las opciones disponibles y podría desincentivar los esfuerzos de reformulación que realizan las empresas.

«Lo que planteamos es la importancia de que el consumidor reciba información útil, equilibrada y basada en evidencia científica», manifestó.

La directora ejecutiva indicó que ASIBENAS ha mantenido su participación en las conversaciones sobre la regulación y que está dispuesta a continuar el diálogo con las autoridades, la academia y las organizaciones de la sociedad civil.

La asociación también sostiene que sus empresas miembros mantienen compromisos voluntarios de autorregulación publicitaria. Entre ellos, no dirigir publicidad a menores de 13 años y limitar la oferta de bebidas en las escuelas primarias a agua, jugos 100 % de fruta, bebidas lácteas, alternativas a estas y maltas.

Una cadena de valor de RD$ 55,896 millones

Más allá del debate nutricional y regulatorio, la industria de bebidas no alcohólicas representa una actividad con vínculos en distintos segmentos de la economía dominicana.

De acuerdo con un estudio de Despradel & Asociados, divulgado en 2024 con datos de 2022, la cadena de valor del sector generó RD$ 55,896 millones en valor agregado y aportó aproximadamente RD$ 15,605 millones en recaudaciones fiscales.

El estudio también estimó unos 63,190 empleos directos, indirectos e inducidos, con salarios anuales que en conjunto alcanzaron RD$ 19,363 millones.

Otro componente de su impacto económico son las compras locales de bienes y servicios, que ascendieron a RD$ 24,317 millones. De ese monto, el 60.7 % correspondió a bienes y el 39.3 % a servicios.

Valerio destacó que estas operaciones reflejan la vinculación de la industria con proveedores, transportistas, distribuidores y establecimientos comerciales en el territorio nacional.

Costos de producción y oportunidades de crecimiento

La asociación reconoce que el encarecimiento de las materias primas, los materiales de empaque, la energía y el transporte representa un desafío para las empresas, debido al peso de estos componentes en los procesos de producción y distribución.

Ante estas condiciones, las compañías continúan enfocadas en optimizar sus operaciones, mejorar la eficiencia e impulsar iniciativas de innovación, explicó Valerio.

Sobre las perspectivas de inversión, indicó que los montos y calendarios corresponden a los planes particulares de cada empresa, por lo que la asociación tendría que consolidar los proyectos confirmados y autorizados antes de ofrecer una cifra conjunta.

En cuanto al desarrollo de proveedores nacionales y las exportaciones, la ejecutiva consideró que existen oportunidades para aumentar la participación local en la cadena de suministro y mejorar las condiciones de competitividad para acceder a mercados internacionales.

La asociación entiende que el crecimiento de la industria dependerá, entre otros factores, de la innovación, la eficiencia productiva y un entorno que favorezca la inversión.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más