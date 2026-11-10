La posibilidad de que los fondos del sistema previsional dominicano inviertan en mercados internacionales, contemplada en la legislación desde 2001, todavía no se ha materializado.

El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, explicó que la decisión no depende exclusivamente de esa institución, sino de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, órgano colegiado responsable de discutir y aprobar este tipo de decisiones.

"La Superintendencia no decide sola", afirmó Torres, al señalar que en esa instancia participan representantes del Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Pensiones, que la preside, además de representantes de los afiliados.

El funcionario sostuvo que la inversión internacional está contemplada desde el inicio del sistema y en la legislación vigente desde 2001, pero que su aplicación requiere fortalecer los mecanismos de seguimiento y supervisión.

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Entre los aspectos que mencionó figuran la necesidad de tener mayor conocimiento sobre los procedimientos y garantizar que las inversiones realizadas fuera del país cumplan con los requisitos de control correspondientes.

Torres reconoció que una diversificación internacional, «aunque sea mínima», habría contribuido a mejorar la rentabilidad de los fondos, principalmente después de la pandemia de COVID-19. No obstante, advirtió que esa exposición también habría implicado riesgos asociados a las fluctuaciones de los mercados.

"El mercado tiene altas y bajas", señaló.

Rentabilidad y riesgos

Al referirse al desempeño actual de los fondos previsionales, el superintendente defendió los resultados obtenidos y sostuvo que las rentabilidades han sido «bastante buenas».

Explicó que, aunque se trata de rendimientos nominales, estos continúan siendo positivos incluso después de descontar la inflación. También consideró que los resultados del sistema dominicano son competitivos frente a los de otros países.

"Nuestro dinero se está manejando bien y está generando bastante rendimiento", afirmó.

Sus declaraciones plantean interrogantes sobre el ritmo con que el sistema previsional ha desarrollado las condiciones técnicas y de supervisión necesarias para diversificar las inversiones hacia otros mercados, pese a que la posibilidad está contemplada en la legislación desde hace más de dos décadas.

La diversificación internacional podría ampliar las alternativas de inversión, pero también supondría evaluar nuevos riesgos y fortalecer los mecanismos para vigilar el destino y el rendimiento del ahorro de los trabajadores.

Torres indicó que la posibilidad de invertir en el extranjero podría comenzar a discutirse en cualquier momento, incluso «mañana», aunque aclaró que no es un asunto que actualmente esté en la agenda de la comisión.

Por ahora, los fondos de pensiones continúan operando bajo el esquema de inversión vigente, mientras la posibilidad de ampliar su participación hacia mercados internacionales permanece sin una fecha definida.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más