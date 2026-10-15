Cada mes, más de un millón de familias dominicanas reciben subsidios sociales del Gobierno a través de los programas administrados por Supérate. En octubre de 2026, los beneficiarios de Aliméntate, Bonogás y Bonoluz esperan las transferencias correspondientes al mes.

La fecha habitual de acreditación es el día 15 de cada mes. Sin embargo, para saber si el dinero está disponible, los beneficiarios pueden consultar su saldo antes de acudir a un establecimiento afiliado.

¿Cuánto dinero te corresponde según el subsidio?

Los montos dependen del programa social en el que esté registrado cada hogar.

Aliméntate: RD$ 1,650 mensuales para la compra de alimentos en establecimientos afiliados a la Red de Abastecimiento Social (RAS).

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Bonogás Hogar: RD$ 470 mensuales para contribuir al pago del gas licuado de petróleo (GLP).

Bonoluz: subsidio destinado a ayudar a los hogares elegibles con el pago del servicio eléctrico. El monto depende de las condiciones establecidas para el beneficio.

Cómo saber si ya tienes el depósito de Supérate

Los beneficiarios disponen de varias vías para comprobar si los fondos fueron acreditados.

1. Llamar al 462

La línea de Punto Solidario permite consultar información sobre los programas sociales, verificar el estado de los beneficios y reportar inconvenientes relacionados con la tarjeta.

2. Consultar en un cajero automático o comercio afiliado

Los beneficiarios pueden verificar el saldo de su tarjeta en los puntos habilitados. En el caso de Aliméntate, los fondos deben utilizarse en establecimientos autorizados de la Red de Abastecimiento Social.

3. Consultar los canales oficiales

También pueden acceder al portal de Supérate para consultar información sobre los subsidios y los procedimientos de atención a beneficiarios.

¿Qué hacer si no recibiste el pago?

Si el dinero no aparece en la fecha prevista, se recomienda comprobar si el hogar continúa registrado como beneficiario y si la tarjeta está activa.

Los usuarios pueden comunicarse con la línea *462 para solicitar información sobre su caso o acudir a una oficina de atención de Supérate con su cédula de identidad.

También es importante verificar si existe algún inconveniente con la tarjeta o con la acreditación del subsidio antes de asumir que el beneficio fue suspendido.

¿Cómo inscribirse en Supérate si todavía no eres beneficiario?

El acceso a los programas sociales depende de los criterios de elegibilidad establecidos por el Estado. El Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) identifica y clasifica los hogares de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas.

Por tanto, comunicarse con Supérate permite solicitar información sobre el proceso, pero no garantiza la asignación automática de un subsidio.

¿Qué beneficios incluye Supérate?

Los programas de protección social están dirigidos a hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad. Entre los principales beneficios figuran Aliméntate, Bonogás Hogar y Bonoluz.

La institución también administra otros subsidios y programas de apoyo, mientras que algunas transferencias son gestionadas por otras entidades del Estado.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más