American Airlines Group ha anunciado una serie de ajustes en su ruta global y regional que incluyen la suspensión de sus servicios a tres destinos clave: Doha en Qatar, Tijuana, México y Santa María, California.

La ruta de Doha implica vuelos internacionales de larga distancia, mientras que Santa María y Tijuana son mercados regionales. La decisión de American de abandonar cada mercado refleja diferentes consideraciones comerciales, en lugar de indicar necesariamente una retirada generalizada.

El vuelo entre Filadelfia y Doha, es un servicio que no alcanzó las expectativas de rendimiento comercial proyectadas y cuyos vuelos sin escalas serán asumidos por su socia de alianza Qatar Airways.

Asimismo, en el ámbito regional, la compañía retira su vuelo de corta distancia Phoenix-Tijuana (inaugurado a principios de 2024) y finaliza sus operaciones en Santa María, California, operadas previamente a través de SkyWest Airlines.

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Estos dos destinos dejarán de estar disponibles a partir del cinco de enero de 2027 en la aerolínea.

"Si las aerolíneas no obtienen ganancias de forma constante en una ruta, la abandonarán; es parte de la realidad económica de operar con eficiencia", señaló Steven Arroyo, experto en seguridad aérea y capitán retirado de United Airlines, al analizar los continuos ajustes del sector tras las cancelaciones.

A pesar de haber registrado ingresos trimestrales récord durante el segundo trimestre del año, la aerolínea mantiene la cautela entre los inversores, quienes analizan si esta reducción de destinos se traducirá en un incremento directo de los márgenes de ganancia.

Además de los cierres anunciados, American Airlines continúa optimizando otros centros de conexión como Nueva York y Phoenix, donde contempla la reubicación de vuelos estacionales a aeropuertos con mayor capacidad operativa, como el JFK.