Cada mes, los beneficiarios de los subsidios sociales se preguntan si ya recibieron el depósito en su tarjeta Supérate. Para comprobarlo, pueden consultar su estatus con el número de cédula del titular a través de los canales oficiales.

Cómo consultar la tarjeta Supérate con la cédula

La vía directa para verificar si una persona figura como beneficiaria es acceder al portal oficial de la Dirección de Desarrollo Social Supérate.

Estos son los pasos:

Entra al portal oficial de Supérate: superate.gob.do.

Busca la sección de consulta de beneficiarios.

Introduce el número de cédula del titular.

Verifica la información disponible sobre el registro y el estado de los subsidios.

Si necesitas orientación o tienes dificultades para realizar la consulta por internet, puedes llamar al *GOB, marcando *462 desde un teléfono móvil.

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Cómo saber si ya depositaron el subsidio

Además de consultar con la cédula, existen otras alternativas para verificar si los fondos están disponibles:

Llamada al 462: permite solicitar orientación sobre el estatus del beneficiario y los pagos.

Cajero automático: introduce la tarjeta Supérate en un cajero de la red habilitada para consultar el balance.

Establecimientos afiliados: puedes comprobar la disponibilidad de fondos al utilizar la tarjeta en comercios autorizados.

Qué hacer si no aparece el depósito de octubre

Si el pago correspondiente a octubre no se refleja en la tarjeta, puedes seguir estas recomendaciones:

Verifica tu estatus en el padrón de beneficiarios a través del portal oficial o llamando al *462.

Acude a una oficina de Supérate con tu cédula para solicitar información sobre tu caso.

Comprueba que la tarjeta esté activa y que no se encuentre vencida o bloqueada.

Si figuras como beneficiario y el depósito no aparece, reporta la situación a través de los canales de atención correspondientes.

Aliméntate, Bono Gas y Bono Luz: cuáles son los montos

Entre los subsidios vinculados a la tarjeta Supérate se encuentran los siguientes:

Aliméntate: transferencia mensual base de RD$ 1,650 por hogar para contribuir a la compra de alimentos de la canasta básica.

Bono Gas Hogar: subsidio mensual de RD$ 470 para ayudar a cubrir el costo del gas licuado de petróleo (GLP) utilizado para cocinar.

Bono Luz: apoyo mensual de RD$ 703 para contribuir al pago del servicio eléctrico.

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