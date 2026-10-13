La disminución de los brotes de peste porcina africana (PPA) en República Dominicana no ha eliminado las dificultades que enfrenta el sector porcino. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción de la enfermedad durante los primeros nueve meses de 2026, los productores advierten sobre los efectos que todavía arrastra la crisis sanitaria, la competencia de la carne importada y las limitaciones para recuperar su capacidad productiva.

La Dirección General de Ganadería (Digega) contabilizó 130 brotes de peste porcina africana entre enero y septiembre de 2026, frente a 436 durante el mismo período de 2025, una reducción de 70.2 %, de acuerdo con los datos suministrados por la institución.

El director general de Ganadería, Abel Madera, afirmó que la enfermedad se encuentra bajo control, de acuerdo con la evaluación de organismos internacionales, y sostuvo que su incidencia ha disminuido.

Sin embargo, el descenso de los brotes no significa que los productores hayan recuperado sus niveles de operación, en un contexto en el que también enfrentan la competencia de las importaciones y los precios internacionales de la carne de cerdo.

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Abel Madera Espinal, director general de Ganadería.

Los brotes de PPA disminuyen en 2026

Las cifras de Digega muestran una reducción de los brotes de peste porcina africana en cada uno de los meses comprendidos entre enero y septiembre de 2026, en comparación con los mismos meses de 2025.

En enero se registraron 12 brotes, frente a 14 en 2025. En febrero fueron 10, frente a 17; en marzo, ocho, frente a 37; y en abril, 16, frente a 81.

La diferencia también se observa en los meses siguientes. En mayo se contabilizaron 17 brotes, frente a 72 en 2025; en junio, 27, frente a 101; y en julio, 24, frente a 68.

En agosto, los brotes bajaron de 27 a 10, mientras que en septiembre pasaron de 19 a seis.

Junio fue el mes con más brotes en ambos períodos: 101 en 2025 y 27 en 2026. Madera explicó que durante junio y julio de este año se produjo un ligero repunte, pero los casos correspondieron a crianzas de traspatio.

El funcionario indicó que Ganadería trabaja con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en un plan para erradicar la enfermedad en los próximos años.

Productores todavía enfrentan dificultades

Pese a la reducción de los brotes de PPA, los productores porcinos sostienen que recuperar la capacidad de producción continúa siendo un desafío.

Durante el II Foro Porcino 2026, Francisco Leonis Fernández, presidente de Instituciones Pecuarias Dominicanas, explicó que su empresa procesaba alrededor de 2,000 cerdos por semana antes de la enfermedad. Actualmente, procesa entre 700 y 800.

La caída equivale a una reducción aproximada de entre 60 % y 65 % en las operaciones de esa empresa. La cifra corresponde a su experiencia particular y no representa una medición de la producción nacional.

Por su parte, Julián Abud Martínez, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la República Dominicana, ha pedido al Gobierno equilibrar la producción local y las importaciones, al considerar que la competencia externa dificulta la recuperación de los productores.

Abud también ha advertido sobre la posibilidad de movilizaciones del sector si no se atienden sus reclamos.

Las preocupaciones de los productores reflejan un desafío que va más allá de la situación sanitaria: recuperar sus operaciones y competir en un mercado abastecido tanto por la producción nacional como por la carne importada.

Ganadería atribuye parte de la presión a los precios internacionales

Madera considera que las dificultades actuales de los porcicultores están relacionadas, en buena medida, con los bajos precios internacionales de la carne de cerdo y la competencia de las importaciones, más que con la incidencia actual de la PPA.

El director de Ganadería señaló que los precios en mercados como Estados Unidos y Brasil se mantienen bajos, mientras que los acuerdos comerciales permiten la entrada de carne de cerdo sin aranceles.

Según sus estimaciones, la producción nacional cubre alrededor del 35 % del consumo de carne de cerdo en el país, mientras que las importaciones abastecen el 65 % restante.

Los productores, por su parte, han presentado estimaciones diferentes sobre la proporción de la demanda que abastece la producción local.

Madera informó que el Gobierno ha sostenido reuniones con representantes del sector para analizar los precios y las importaciones, así como su impacto sobre la producción porcina nacional.

Producción y consumo de carne de cerdo período 2021-2023 (Ministerio de Agricultura)

Año Producción nacional (TM) Consumo (TM) Diferencia (TM) 2021 76,387 117,636 41,249 2022 73,228 159,891 86,663 2023 85,266 179,886 94,620

Compensaciones por las pérdidas causadas por la enfermedad

El Gobierno destinó RD$ 350 millones en 2025 a compensaciones vinculadas con las pérdidas ocasionadas por la peste porcina africana, según informó Madera.

Para 2026, el funcionario indicó que hasta el momento se habían desembolsado RD$ 40 millones y estimó que el monto total del año se mantendría por debajo de RD$ 60 millones.

La disminución de los recursos previstos para compensaciones coincide con el descenso de los brotes de la enfermedad. No obstante, la recuperación del sector también depende de las condiciones económicas en las que operan los productores.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más