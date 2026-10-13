El índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0.33 % en septiembre de 2026, impulsada principalmente por los aumentos en los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación, que en conjunto explicaron el 85.05 % de la inflación mensual, según informó el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La inflación interanual, correspondiente al período comprendido entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, se situó en 5.12 %, ligeramente por debajo de la tasa registrada el mes anterior.

En tanto, la inflación subyacente interanual descendió por segundo mes consecutivo y se ubicó en 4.61 %, una reducción de 35 puntos básicos respecto al 4.96 % registrado en junio y julio. El indicador se mantuvo dentro del rango meta del Banco Central, establecido en 4.0 % ± 1.0 %.

La inflación subyacente, que registró una variación mensual de 0.22 %, excluye determinados bienes y servicios cuyos precios presentan alta volatilidad o están sujetos a regulaciones, como algunos alimentos, los combustibles, la tarifa eléctrica, el transporte, las bebidas alcohólicas y el tabaco.

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Transporte, alimentos y educación concentran las alzas

El grupo Transporte registró una variación de 0.64 % en septiembre, asociada principalmente a los reajustes en los precios de las gasolinas regular y prémium y del gasoil. También incidieron los aumentos en los servicios de transporte escolar. La reducción de las tarifas de los boletos aéreos compensó parcialmente esas alzas.

El Banco Central atribuyó los reajustes de los combustibles a las disposiciones del Gobierno en un contexto de elevados precios internacionales del petróleo y sus derivados.

Por su parte, el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas aumentó 0.43 %. Entre los productos que subieron de precio figuran los plátanos verdes, las auyamas, los guandules verdes, los limones agrios, las batatas, el agua purificada, el arroz y los huevos.

En sentido contrario, bajaron los precios del pollo fresco, los aguacates, las papas, las naranjas y la yuca, lo que moderó la variación del grupo.

Educación presentó el mayor incremento entre los grupos destacados, con una variación mensual de 1.85 %. El Banco Central atribuyó ese comportamiento a los aumentos en las tarifas de colegios privados para los niveles preescolar, primario y secundario, así como en los servicios universitarios.

La entidad relacionó las alzas de los colegios con el patrón estacional del inicio del año escolar y el proceso de matriculación.

Bajan los precios de servicios de telefonía

El grupo Comunicaciones registró una variación de -1.06 %, vinculada a mejoras en los planes de telefonía celular pospago que incorporaron una mayor cantidad de datos y redujeron los precios de esos servicios.

En otros grupos, Restaurantes y Hoteles presentó una inflación de 0.34 %, impulsada por los precios de las comidas preparadas fuera del hogar, particularmente el plato del día.

Bienes y Servicios Diversos aumentó 0.20 %, debido principalmente a los incrementos en servicios de cuidado personal, como corte, lavado y peinado del cabello.

Inflación por regiones y niveles de ingreso

Los resultados del IPC por regiones geográficas mostraron diferencias en la variación mensual de los precios.

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró una inflación de 0.29 %. En el Norte o Cibao fue de 0.34 %, mientras que en el Este alcanzó 0.36 % y en el Sur, 0.41 %.

Según el Banco Central, la mayor variación en la región Sur estuvo asociada principalmente a los aumentos en Transporte y Alimentos y Bebidas No Alcohólicas. En la región Ozama, las reducciones en Comunicaciones y en los paquetes turísticos contribuyeron a moderar el índice.

Por quintiles socioeconómicos, la inflación fue de 0.29 % para el quintil 1, correspondiente a los hogares de menores ingresos; de 0.31 % para el quintil 2 y de 0.35 % para el quintil 3.

El quintil 4 registró una variación de 0.29 %, mientras que el quintil 5, correspondiente a los hogares de mayores ingresos, presentó la menor tasa, con 0.25 %.

El Banco Central atribuyó la mayor variación del quintil 3 al efecto combinado de los aumentos en alimentos, transporte y bienes y servicios diversos. En los quintiles 4 y 5 incidieron en menor medida los alimentos y las variaciones negativas de los grupos Comunicaciones y Recreación y Cultura.

Bienes transables y no transables

El índice de precios de los bienes transables, aquellos susceptibles de comercializarse internacionalmente, aumentó 0.44 % en septiembre, principalmente por los reajustes de los combustibles y los incrementos en algunos alimentos.

Los bienes y servicios no transables, cuyos precios están más vinculados a las condiciones del mercado interno, registraron una variación de 0.22 %.

Los datos divulgados por el Banco Central muestran que, aunque la inflación subyacente se redujo por segundo mes consecutivo, los precios continuaron aumentando en septiembre, con diferencias entre grupos de consumo, regiones y estratos socioeconómicos.

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