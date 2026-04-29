El presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, afirmó que hasta el momento no se han registrado aumentos en los productos del sector agropecuario en República Dominicana.

Rosario sostuvo que los rubros esenciales como el arroz, las habichuelas y el pan mantienen sus precios sin variación.

En ese sentido, aseguró que “hasta ahora no tenemos aumento de ningún producto del sector agropecuario”.

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No obstante, el dirigente comercial consideró necesario dar seguimiento a la cadena de comercialización para identificar dónde podrían estarse generando aumentos injustificados, reiterando que, hasta la fecha, no se tiene constancia de que industrias o productores hayan dispuesto incrementos en los precios.

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), César Dargam, también señaló que los precios de los productos de la canasta básica se han mantenido estables, respaldando la percepción de que no ha habido variaciones significativas en el mercado.

Estas declaraciones coinciden con lo expresado por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, quien aseguró que desde el inicio del conflicto en Medio Oriente el costo de la canasta familiar en el país no ha experimentado cambios.

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