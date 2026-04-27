Los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvieron este lunes un encuentro con representantes de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) como parte de los esfuerzos para fortalecer el diálogo nacional para hacer frente a las repercusiones en la República Dominicana del conflicto bélico en Medio Oriente.

Los funcionarios gubernamentales dialogaron con el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael "Pepe" Abreu, y otros dirigentes sindicales sobre el plan de acción que ejecuta el Gobierno para mitigar los efectos del contexto internacional, particularmente ante el escenario generado por la situación en Irán.

Este empeño gubernamental por el consenso ante ese conflicto bélico registró en marzo un encuentro con los empresarios, entonces liderado por el presidente Luis Abinader.

Ministro Paliza

El ministro Paliza explicó que el Gobierno ha impulsado un amplio diálogo con los sectores político, empresarial, social, religioso y sindical para socializar medidas orientadas a preservar el crecimiento económico, proteger la estabilidad social y continuar fortaleciendo las mejoras salariales y el desarrollo del sector laboral.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"El Gobierno ha ejecutado de manera sistemática un plan basado en dos objetivos fundamentales: mantener las proyecciones de crecimiento económico del país y mitigar, especialmente en las familias más vulnerables, el impacto de esta crisis. En ese esfuerzo, medidas como el subsidio a los combustibles forman parte de una estrategia integral que hoy fortalecemos junto a las centrales sindicales, actores esenciales para preservar la paz social, robustecer este plan con sus aportes y proyectar a República Dominicana como un referente de estabilidad y diálogo ante la comunidad internacional", aseguró Paliza.

Ministro Sanz Lovatón

De su lado, el ministro Eduardo Sanz Lovatón destacó la estabilidad en el costo de la canasta básica y los buenos niveles de abastecimiento de los principales insumos y materias primas para la producción, lo que atribuyó al seguimiento constante del presidente Luis Abinader a la situación junto al sector privado.

"Las medidas ejecutadas han dado resultados: no ha subido un solo producto de la canasta básica ni se ha afectado el abastecimiento nacional, gracias al seguimiento constante del presidente Luis Abinader y al trabajo conjunto con empresarios, sindicatos y sectores políticos para preservar la confianza y la estabilidad", afirmó Lovatón.

Además de Pepe Abreu, por parte del sector sindical participaron el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé; la vicepresidente de la CASC, Altagracia Jiménez; el presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Jacobo Ramos; la vicepresidenta encargada de Asuntos de Género y Equidad del CNUS, Eulogia Familia, y el secretario general del CNUS, Sergido Castillo.

Sindicalistas Pepe Abreu y Gabriel del Río Doñé

Pepe Abreu valoró el encuentro con las autoridades y reafirmó el compromiso del movimiento sindical con la estabilidad nacional.

"Lo más importante ha sido abrir un proceso de comunicación continua, porque el movimiento sindical está dispuesto a cooperar con la paz, el equilibrio y el desarrollo de República Dominicana frente a esta crisis global", dijo.

En ese sentido, Gabriel del Río Doñé resaltó las acciones orientadas a proteger la seguridad alimentaria y destacó la importancia de preservar el bienestar de la población ante la coyuntura internacional.

"No existe preocupación por el abastecimiento de alimentos; el esfuerzo conjunto está enfocado en proteger la alimentación de las familias dominicanas y reducir al mínimo el impacto de esta crisis mundial".

Precios combustibles congelados y subsidios

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), mantiene congelados los precios de los principales combustibles mediante un subsidio de RD$1,143.9 millones, como parte de las medidas orientadas a proteger la economía nacional, preservar la estabilidad de los sectores productivos y mitigar el impacto de la inestabilidad internacional generada por la crisis en Medio Oriente.

Asimismo, las autoridades señalaron que la República Dominicana cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a los US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento en mercados nacionales e internacionales.

De igual manera, se informó que mediante la asignación de RD$1,000 millones para subsidiar fertilizantes, el Gobierno ha logrado absorber aumentos de hasta un 40 % en estos insumos, contribuyendo a proteger la producción agropecuaria nacional y a evitar presiones significativas sobre el costo de la canasta básica familiar.

Este encuentro forma parte de un proceso de consultas multisectoriales impulsado por el presidente Luis Abinader para construir consensos, fortalecer la coordinación con los distintos sectores productivos y sociales, y promover acciones conjuntas frente al complejo panorama internacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más