Las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) compran energía para abastecer a hogares, comercios e industrias, pero no toda termina convertida en ingresos. Una parte no llega a facturarse y otra, aunque se registra en una factura, queda pendiente de pago.

Entre enero y agosto de 2026, las EDE compraron 14,260.0 gigavatios hora (GWh) y facturaron 8,531.3 GWh, pero registraron una pérdida de 5,728.7 GWh, equivalente al 40.2 % de la energía adquirida.

Para el período enero-julio de 2026, el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, calculó que las pérdidas totales de las distribuidoras ascendieron al 44.1 % de la energía adquirida.

Durante esos siete meses, las EDE compraron 12,072.1 GWh y dejaron sin facturar 4,814.9 GWh, equivalentes al 39.9 % de la energía adquirida.

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A esto se sumaron 508.8 GWh que fueron facturados, pero quedaron pendientes de cobro. Esa cantidad representó el 4.2 % de la energía comprada.

De los 7,257.2 GWh facturados en ese período, las distribuidoras cobraron 6,748.4 GWh.

El Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales también reportó pérdidas de energía de 39.2 % entre septiembre de 2025 hasta agosto de 2026, con un aumento de 0.7 puntos porcentuales.

¿Cuánto dinero aporta el Gobierno a las distribuidoras?

Las dificultades para convertir la energía adquirida en ingresos se producen mientras las empresas reciben importantes recursos del presupuesto público.

De acuerdo con datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), analizados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), el Gobierno central había transferido RD$ 77,926.0 millones a las EDE hasta agosto de 2026.

Ese monto equivalía al 84.6 % de los RD$ 92,124.2 millones presupuestados para todo el año.

El CREES dimensionó el volumen de esos recursos al compararlos con los presupuestos vigentes de seis instituciones públicas: los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Turismo, Justicia y Administración Pública. La suma de esas partidas ascendía a RD$ 75,073.1 millones, por debajo de las transferencias recibidas por las distribuidoras hasta agosto.

Para 2027, el proyecto de Presupuesto General del Estado contempla RD$ 116,394.7 millones en transferencias a las EDE, equivalentes a unos US$ 1,859.3 millones.

El centro de estudios considera que la persistencia de estos aportes refleja la dependencia de las distribuidoras de los recursos del Gobierno central para cubrir sus déficits y sostiene que esa situación traslada a los contribuyentes el costo de las deficiencias de gestión de las empresas.

¿Cómo afectan las pérdidas al servicio eléctrico?

Las pérdidas eléctricas no solo representan ingresos que las distribuidoras dejan de recibir. También pueden limitar los recursos disponibles para mantener, ampliar y modernizar las redes que llevan electricidad a los hogares y negocios.

El economista de BID Invest Raúl Jiménez advirtió que los niveles elevados de pérdidas durante períodos prolongados deterioran el flujo de caja de las distribuidoras y reducen su capacidad para invertir en infraestructura. Esa limitación puede reflejarse en interrupciones del servicio, problemas de voltaje y dificultades para atender el crecimiento de la demanda.

Jiménez explicó que reducir las pérdidas requiere más que instalar medidores o detectar conexiones irregulares. También hacen falta capacidades institucionales y financieras, coordinación entre organismos, regulación adecuada y programas de inversión sostenidos.

El especialista señaló que la medición inteligente debe acompañarse de personal capacitado, sistemas informáticos y herramientas para analizar los datos y actuar sobre los problemas identificados.

Por su parte, David Vilar, especialista sénior en Energía del Banco Mundial, describió un círculo vicioso en el que la mala calidad del servicio reduce la disposición de los usuarios a pagar. La disminución de los ingresos limita las inversiones de las empresas y el deterioro de las redes vuelve a afectar la calidad del suministro.

Entre los factores que contribuyen a esa situación, Vilar mencionó las tarifas que no cubren los costos, las deficiencias regulatorias, los subsidios mal focalizados, las bases de datos desactualizadas de clientes y redes y las debilidades en la gestión de las empresas.

Las advertencias de ambos especialistas apuntan a que reducir las pérdidas requiere mejorar la infraestructura, la administración y la capacidad financiera de las distribuidoras. Esto permitiría recuperar ingresos, sostener las inversiones y fortalecer la calidad del servicio eléctrico.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más