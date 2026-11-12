El sistema financiero dominicano mantiene un crecimiento moderado de su cartera de crédito, al tiempo que registra una reducción de la morosidad y niveles de capital que le permiten afrontar posibles riesgos económicos, de acuerdo con los datos presentados por la Superintendencia de Bancos (SB).

Stefan Bolta, director de Estudios Económicos de la entidad, explicó que el crecimiento del crédito se ha normalizado durante los últimos 18 meses, luego de la expansión registrada durante la pandemia y el período posterior.

La cartera de préstamos asciende a RD$ 2.5 billones, con un crecimiento interanual de 8.1%, mientras los activos del sistema financiero se aproximan a RD$ 4.6 billones, equivalentes al 55.6% del producto interno bruto (PIB), con un aumento anual de 10.7%.

Bolta indicó que, históricamente, entre el 50% y el 60% del crecimiento de los activos bancarios se destina a préstamos. Sin embargo, durante los últimos dos años las entidades han mantenido una mayor prudencia en la colocación de créditos y han destinado parte de sus recursos a otros instrumentos, como los bonos gubernamentales.

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Esta conducta responde, entre otros factores, al aumento de la morosidad y al deterioro observado en algunos segmentos de las carteras de préstamos.

El economista señaló que la desaceleración no debe interpretarse necesariamente como un deterioro del sistema, sino como una normalización del ciclo crediticio. Explicó que las entidades han ajustado sus criterios de aprobación, revisado sus carteras y aumentado las acciones para identificar y gestionar los préstamos de mayor riesgo.

Morosidad disminuye después de alcanzar un pico

Bolta situó la tasa de morosidad del sistema por debajo del 1.7%. Además, indicó que el balance de la cartera vencida disminuyó en más de RD$ 5,000 millones durante un período de seis meses.

Según explicó, la morosidad alcanzó un punto máximo alrededor de octubre del año anterior y permaneció cerca de ese nivel durante aproximadamente tres meses, antes de comenzar a descender.

El director de Estudios Económicos sostuvo que esta evolución refleja un proceso de saneamiento de las carteras, aunque advirtió que la morosidad tradicional no recoge por sí sola todos los riesgos asociados a los préstamos.

Por esa razón, la Superintendencia utiliza también el indicador de morosidad expresada, creado en 2021 para ofrecer una visión más amplia de la calidad de la cartera.

Este indicador incorpora, además de los préstamos vencidos, otras situaciones de riesgo, como los créditos en gestión de cobro, las tarjetas con atrasos de entre 30 y 60 días, los préstamos reestructurados y los castigados durante los últimos 12 meses, así como los bienes adjudicados.

Bolta explicó que esta medición permite observar riesgos que podrían quedar fuera de la morosidad convencional, especialmente cuando los préstamos son reestructurados o castigados.

Las estadísticas muestran que los castigos de préstamos aumentaron desde principios de 2024 y han tenido un peso importante en la evolución de la cartera. También señaló que los créditos reestructurados representan un riesgo mayor que los préstamos nuevos.

En el caso de los préstamos reestructurados, estos permanecen identificados como tales en las estadísticas de la Superintendencia hasta que son pagados por completo o entran en incumplimiento.

Banca mantiene RD$ 77,000 millones en provisiones

El sistema financiero cuenta con alrededor de RD$ 77,000 millones en provisiones para cubrir posibles pérdidas derivadas de los préstamos, un monto que se ha mantenido relativamente estable durante los últimos 18 meses.

Bolta explicó que las provisiones aumentaron durante los períodos 2020-2021 y 2024-2025, en correspondencia con los momentos en que las entidades tuvieron que reforzar sus reservas ante mayores riesgos en las carteras.

El patrimonio del sistema financiero alcanzó RD$ 548,000 millones a agosto, con un crecimiento interanual de 14.7%.

En tanto, el excedente de capital sobre el mínimo regulatorio ascendió a RD$ 258,000 millones, un incremento cercano al 29% respecto al año anterior.

El funcionario destacó que este capital adicional permite a las entidades absorber posibles choques económicos y financieros, así como mantener su capacidad para continuar otorgando préstamos.

También indicó que la rentabilidad del sector ha mejorado, lo que favorece la capitalización de las entidades, el crecimiento de sus activos y la disponibilidad de recursos para nuevas operaciones.

El sistema financiero supera los 2.7 millones de deudores únicos y, según las proyecciones expuestas por Bolta, podría alcanzar los tres millones en los próximos dos años.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más