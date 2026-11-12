El presidente Luis Abinader anunció este jueves que los precios de los combustibles permanecerán sin cambios en República Dominicana hasta el próximo 7 de enero, como parte de las medidas del Gobierno para evitar que la crisis internacional provoque aumentos en el mercado local.
El mandatario precisó que la estabilidad estará sujeta a que el subsidio estatal requerido para contener las alzas no supere los RD$ 1,500 millones. Si ese monto es excedido, el Gobierno podría revisar los precios.
La decisión busca proteger a los consumidores de las variaciones internacionales de los carburantes durante el período anunciado.
El anuncio se produce en medio de reuniones del Gobierno con representantes de los sectores industrial, empresarial y comercial para evaluar los efectos de la crisis internacional sobre el abastecimiento y los costos de los productos.
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