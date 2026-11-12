Los préstamos concedidos mediante tarjetas de crédito en República Dominicana ascendieron a RD$122,364 millones a julio de 2026, equivalentes al 5.8 % de la cartera total de la banca, según datos divulgados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

El gremio bancario informó que el 93 % de esos créditos tenía calificación A, el nivel de menor riesgo según la clasificación de la Superintendencia de Bancos. La morosidad de esta cartera se situó en 5.5 %, frente al promedio de 7 % registrado en los países latinoamericanos analizados por la entidad.

Aunque la ABA destacó estos indicadores como señales de calidad crediticia, las cifras también reflejan el volumen de financiamiento que los hogares y las empresas mantienen mediante este instrumento.

Más de un millón de tarjetas activas adicionales

Entre 2022 y junio de 2026, el número de tarjetas de crédito activas aumentó en 1,098,088 unidades, de acuerdo con los análisis de la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios y la Dirección Técnica de la ABA.

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El crecimiento se concentró principalmente en dos segmentos:

Límites de RD$25,000 a RD$50,000: aumentaron en cerca de 320,000 tarjetas.

aumentaron en cerca de 320,000 tarjetas. Límites de RD$150,000 o más: sumaron 289,105 unidades adicionales.

En contraste, las tarjetas con límites de hasta RD$10,000 disminuyeron en 45,024 unidades respecto a 2022 y se situaron en 616,336 a junio de 2026.

La ABA atribuyó el crecimiento de los segmentos con mayores límites de financiamiento a una posible combinación de mayor capacidad de pago de los hogares, expansión de la oferta bancaria y cambios en las políticas de otorgamiento de crédito.

¿Cuándo se pagan intereses por una tarjeta de crédito?

La ABA recordó que algunas tarjetas ofrecen hasta 50 días para pagar los consumos sin generar intereses, siempre que el usuario salde el balance total antes de la fecha límite de pago.

Para evitar cargos financieros, la entidad recomendó revisar los estados de cuenta, pagar el balance completo y conocer las tasas de interés, comisiones y fechas de corte y vencimiento.

También aconsejó mantener un uso moderado del límite disponible y evitar consumos que superen la capacidad de pago del presupuesto personal o familiar.

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