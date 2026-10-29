La Asociación Nacional de Pequeños y Medianos Productores Avícolas (Anavip) pidió al presidente Luis Abinader intervenir ante los bajos precios de comercialización del pollo, una situación que, según la organización, amenaza la continuidad de pequeñas y medianas granjas del país.

La entidad atribuye la situación a la sobreproducción de carne de pollo y las importaciones, factores que, asegura, están afectando la rentabilidad de los productores y podrían provocar el cierre de granjas, con consecuencias para el empleo y el abastecimiento nacional.

La asociación solicitó la designación de una comisión gubernamental integrada por el asesor avícola del Poder Ejecutivo y representantes de la organización, con el propósito de evaluar la crisis y proponer medidas para garantizar la continuidad de la producción.

La solicitud fue presentada durante una visita al Palacio Nacional, donde representantes de Anavip entregaron una comunicación dirigida al mandatario al ministro Administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista.

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Denuncian distribución desigual de las ayudas

Anavip también cuestionó la distribución de los programas de apoyo gubernamental dirigidos a pequeños y medianos avicultores.

Según la entidad, anteriores ayudas no han llegado efectivamente a sus destinatarios porque han sido concentradas por otros sectores que actúan como interlocutores sin representar los intereses de los productores.

La organización pidió establecer mecanismos de participación directa que permitan distribuir los recursos de manera equitativa y atender las necesidades de las granjas.

La asociación aclaró que no responsabiliza al Gobierno de los bajos precios del pollo, pero considera necesaria su intervención para evitar un mayor deterioro de la situación económica del sector.

Advierten sobre efectos en el empleo y el abastecimiento

La entidad sostiene que la crisis no afecta únicamente a los propietarios de las granjas, sino también a trabajadores, suplidores, comerciantes y otros actores vinculados con la cadena de producción y comercialización avícola.

Por ello, plantea que las autoridades y los representantes del sector busquen soluciones que permitan preservar la producción nacional, los empleos y el abastecimiento de carne de pollo.

La comunicación fue firmada por el presidente de Anavip, José Antolín Polanco, y la secretaria de Comunicaciones, Janett Vásquez Santos.

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