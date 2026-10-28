El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, aseguró que la producción nacional de pollo es suficiente para cubrir el aumento de la demanda durante las festividades navideñas y afirmó que los precios se han mantenido estables.

El funcionario explicó que, durante los últimos diez meses, la libra de pollo se ha comercializado entre RD$ 79 y RD$ 84 en mercados y supermercados de distintas provincias del país.

Atribuyó la estabilidad de los precios a los niveles de producción del sector avícola, que, según indicó, han permitido mantener una oferta suficiente para abastecer el mercado.

Alcántara señaló que las autoridades han respaldado a los productores mediante mecanismos como la pignoración de carne de pollo, con el propósito de facilitar la comercialización de los excedentes y reducir el riesgo de pérdidas económicas.

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Asimismo, afirmó que durante este año no se ha producido una importación masiva de pollo y que, por el contrario, el Ministerio de Agricultura ha reducido la emisión de permisos para importar ese producto.

Sus declaraciones se produjeron en respuesta a cuestionamientos sobre la situación del sector avícola, las importaciones, los costos de producción y los precios de venta al consumidor.

Precios de la canasta básica

Al referirse al comportamiento de los alimentos de primera necesidad, Alcántara sostuvo que varios productos de la canasta básica han registrado reducciones de precios durante los últimos dos meses, pese a las presiones económicas internacionales.

Consideró que la disponibilidad de productos y la competencia entre los agentes económicos son factores que contribuyen a generar condiciones de comercialización favorables para los consumidores.

De cara a las celebraciones de fin de año, el titular de Pro Consumidor reiteró que el país dispone de capacidad productiva para responder al aumento habitual de la demanda de carnes, incluidos el pollo y el cerdo.

Por ello, descartó dificultades de abastecimiento durante la temporada navideña y destacó la importancia de preservar la estabilidad del mercado, respaldar la producción nacional y garantizar el acceso de los consumidores a los alimentos esenciales.

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