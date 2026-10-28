El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (Fenattransc), Mario Díaz, solicitó al presidente Luis Abinader aumentar la cuota de gasoil compensado destinada al sector transporte antes de la temporada navideña, para garantizar el abastecimiento de combustible durante noviembre, diciembre y enero.

Díaz planteó que la medida sea considerada en la formulación de la nueva adenda presupuestaria, al señalar que durante esos meses aumenta la demanda de transporte de mercancías y pasajeros por las actividades comerciales y productivas vinculadas a las festividades de Navidad y Año Nuevo.

El dirigente sindical sostuvo que la compensación al transporte representa una proporción reducida del presupuesto destinado a subsidios gubernamentales, pero tiene incidencia en los costos de movilización de bienes y personas.

A su juicio, ampliar la cuota de gasoil compensado podría contribuir a moderar los costos operativos de los transportistas y las presiones sobre los precios de los alimentos y otros productos de primera necesidad.

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“Estamos solicitando respetuosamente al presidente Luis Abinader que aproveche la nueva adenda presupuestaria de este renglón para disponer el aumento de la cuota de gasoil compensado al sector transporte”, expresó Díaz.

El representante de Fenattransc advirtió que esperar hasta enero para ampliar la asignación podría dificultar la respuesta del sector ante el aumento de la demanda durante las festividades.

Indicó que las empresas de transporte de carga, en particular las que utilizan camiones refrigerados para distribuir productos que requieren conservar la cadena de frío, comienzan a registrar un incremento de sus operaciones en esta época del año.

Según Díaz, una mayor disponibilidad de combustible compensado ayudaría a aliviar los costos operativos y facilitar el traslado de mercancías, con el propósito de mantener el abastecimiento de los productos que demanda la población.

El dirigente también defendió la continuidad de los demás subsidios a los combustibles que, según afirmó, contribuyen a moderar los costos de producción, distribución y comercialización.

Díaz consideró que el transporte debe ser tomado en cuenta en las decisiones de política económica, debido a su incidencia en la cadena de suministro y en los precios finales que pagan los consumidores.

Por ello, reiteró su llamado al Poder Ejecutivo para que evalúe el aumento de la cuota antes del inicio del período de mayor actividad comercial y de transporte.

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