La canasta básica familiar llegó a RD$ 49,966 en septiembre: ¿Cuánto cuesta vivir según dónde resides y cuánto ganas?

Cubrir las necesidades básicas de una familia dominicana costó, en promedio, RD$ 49,966.37 mensuales en septiembre de 2026, según los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La cifra representa un aumento de RD$ 1,232.09, equivalente a un 2.53 %, respecto a enero, cuando el costo promedio de la canasta familiar era de RD$ 48,734.28.

El incremento se produce en un contexto en el que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.33 % en septiembre, mientras que la inflación interanual se situó en 5.12 %, según el Banco Central.

Las diferencias entre regiones y quintiles de ingreso permiten observar cómo varía el presupuesto necesario para cubrir los bienes y servicios que componen la canasta familiar.

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Lo que más subió y lo que alivió el golpe

En septiembre, los grupos Transporte, Alimentos y Bebidas No Alcohólicas y Educación explicaron en conjunto el 85.05 % de la inflación mensual.

El grupo Transporte registró una variación de 0.64 %, asociada principalmente a los reajustes en los precios de las gasolinas regular y prémium, el gasoil y algunos servicios de transporte. Las reducciones en las tarifas de los boletos aéreos ayudaron a moderar el incremento.

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En Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, los precios aumentaron un 0.43 %. Entre los productos que subieron figuran los plátanos verdes, las auyamas, los guandules verdes, los limones agrios, las batatas, el agua purificada, el arroz y los huevos.

En sentido contrario, bajaron los precios del pollo fresco, los aguacates, las papas, las naranjas y la yuca.

El grupo Educación registró un aumento de 1.85 %, relacionado con los ajustes en las tarifas de colegios privados y servicios universitarios, entre otros componentes del gasto educativo.

Quién paga más: la canasta por quintiles de ingreso

El Banco Central mide el costo de la canasta familiar según cinco quintiles de ingreso. Esta clasificación divide los hogares en grupos de acuerdo con sus ingresos: el primero reúne al 20 % de menores ingresos y el quinto, al 20 % de mayores ingresos.

En septiembre, los hogares del primer quintil necesitaron RD$ 29,843.30 para cubrir la canasta familiar, mientras que los del quinto quintil requirieron RD$ 81,150.51.

La diferencia entre ambos montos fue de RD$ 51,307.21, lo que evidencia las distintas estructuras de consumo que se consideran para cada grupo.

Dónde se vive más caro: la canasta por región

La región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, registró el mayor costo de la canasta familiar en septiembre, con RD$ 57,383.82.

En el Norte o Cibao, el monto fue de RD$ 47,852.29; en el Este, de RD$ 46,647.19, y en el Sur, de RD$ 40,347.69.

Al comparar los valores de enero y septiembre, la región Este registró el mayor incremento absoluto, con RD$ 1,390.36, seguida de Ozama, con RD$ 1,277.79, y el Norte o Cibao, con RD$ 1,266.09.

La región Ozama se mantiene como la de mayor costo, mientras que el Sur registra el menor monto entre las cuatro regiones consideradas por el Banco Central.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más