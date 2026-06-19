Cubrir las necesidades básicas de una familia dominicana cuesta, en promedio, RD$ 49,268.36 al mes, según los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD). Esa cifra representa un aumento de RD$ 534.08 —equivalente a 1.1%— desde enero hasta mayo de 2026, en un contexto donde la inflación interanual se ubica en 5.35 %, superando el límite superior del rango meta establecido por la autoridad monetaria (4.0% ± 1.0%).

El incremento, aunque moderado en términos mensuales, se acumula sobre una tendencia sostenida al alza que presiona el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los de menores ingresos.

Lo que más subió y lo que alivió el golpe

En mayo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0.31 %, una moderación frente al 0.49% de abril. El alivio vino principalmente de dos productos de alto peso en la dieta dominicana: el pollo, que bajó 6.60 %, y el plátano, que cayó 3.89 %.

Sin embargo, esas reducciones fueron compensadas parcialmente por el encarecimiento de los combustibles: la gasolina regular subió 3.87% y la premium, 5.17%, presionando los costos de transporte y distribución de alimentos.

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Quién paga más: la canasta por quintiles de ingreso

El BCRD mide el costo de la canasta básica diferenciado por quintiles de ingreso, lo que permite ver con claridad cómo el peso del costo de vida varía según el nivel socioeconómico de cada hogar.

Quintil Perfil del hogar Costo en mayo 2026 Quintil 1 Hogares de menores ingresos RD$ 29,489.84 Quintil 2 Ingresos bajos RD$ 38,441.67 Quintil 3 Ingresos medios RD$ 45,296.50 Quintil 4 Ingresos medio-altos RD$ 52,380.36 Quintil 5 Hogares de mayores ingresos RD$ 80,131.99

En cuanto a la variación mensual de precios, los hogares de menores ingresos registraron alzas más moderadas: 0.11% en el quintil 1, 0.18 % en el quintil 2 y 0.25 % en el quintil 3. Los quintiles de mayores ingresos sintieron más el alza, con 0.29 % en el quintil 4 y 0.56 % en el quintil 5, impulsados en parte por el encarecimiento de los combustibles.

Dónde se vive más caro: la canasta por región

La geografía también define cuánto cuesta vivir. La Región Ozama —que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo— es, con diferencia, la más costosa del país. En mayo, una familia en esa zona necesitó RD$ 56,658.37 para cubrir su canasta básica, una cifra que casi duplica el costo en la Región Sur.

Región Enero 2026 Mayo 2026 Variación Ozama (Gran Santo Domingo) RD$ 56,106.03 RD$ 56,658.37 +RD$ 552.34 Norte o Cibao RD$ 46,586.20 RD$ 47,178.14 +RD$ 591.94 Este RD$ 45,256.83 RD$ 45,938.26 +RD$ 681.43 Sur RD$ 39,393.07 RD$ 39,658.65 +RD$ 265.58

La Región Sur registra el costo más bajo del país, con RD$ 39,658.65 en mayo. No obstante, esa aparente ventaja tiene una cara amarga: sus habitantes también se encuentran entre los que perciben los menores ingresos del país, lo que limita su capacidad real de hacer frente al alza de precios.

La Región Este fue la que más aumentó en términos absolutos entre enero y mayo, con una diferencia de RD$ 681.43, seguida por el Cibao con RD$ 591.94.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más