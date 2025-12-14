Esto ayudó a que se completaran varias emisiones de bonos por miles de millones de dólares. Sin embargo, los fondos tuvieron un alto precio: las tasas de interés rondaron el 10 %, aproximadamente el doble que antes de 2020.

En 2024, el saldo combinado de deuda externa de los países de ingreso bajo y mediano alcanzó un máximo histórico de US$ 8.9 billones, con una cifra récord de US$ 1.2 billones adeudados por los 78 países, principalmente de ingreso bajo, que pueden recibir financiamiento de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial, según se señala en la publicación.

La tasa de interés promedio que las economías en desarrollo pagarán a sus acreedores oficiales por la nueva deuda pública contraída en 2024 alcanzó el nivel más alto de los últimos 24 años. El monto promedio pagado a acreedores privados fue el más elevado de los últimos 17 años.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En total, estas naciones desembolsaron US$ 415,000 millones tan solo en intereses, recursos que podrían haberlos destinado a educación, atención primaria de la salud e infraestructura esencial. Por ejemplo, un promedio de una de cada dos personas en los países más endeudados no pudo asumir el costo de la dieta diaria mínima necesaria para tener una buena salud a largo plazo.

Finanzas

“La situación financiera mundial podría estar mejorando, pero los países en desarrollo no deberían engañarse: no están fuera de peligro”, dijoIndermit Gill, economista en jefe y vicepresidente sénior de Economía del Desarrollo del Grupo del Banco Mundial.

“Su acumulación de deuda continúa, a veces de formas nuevas y perjudiciales. Los responsables de formular políticas de todo el mundo deberían aprovechar al máximo el margen de maniobra que existe hoy para poner sus finanzas públicas en orden, en lugar de volver de prisa a los mercados de deuda externa”.

El financiamiento de bajo costo se volvió más difícil de obtener, excepto el procedente de los bancos multilaterales de desarrollo como el Banco Mundial, que fue la principal fuente de recursos para los países que pueden recibir fondos de la AIF.

En 2024, el Banco Mundial les proporcionó un monto sin precedentes de US$ 18,300 millones adicionales en nuevo financiamiento que lo que recibió en pagos de capital e intereses, y también les otorgó una cifra récord de US$ 7,500 millones en forma de donaciones.

Los acreedores bilaterales oficiales —principalmente Gobiernos y entidades relacionadas con el Gobierno— se retiraron después de participar en una serie de reestructuraciones que redujo la deuda externa a largo plazo de algunos países en hasta un 70 %.

En 2024, los acreedores bilaterales recibieron US$ 8,800 millones más en capital e intereses de lo que desembolsaron en nuevo financiamiento para los países en desarrollo.

Ante las menores opciones de financiamiento de bajo costo, muchos países en desarrollo acudieron a los acreedores internos: bancos comerciales e instituciones financieras locales. De los 86 países para los que se dispone de datos sobre deuda interna, en más de la mitad la deuda pública interna creció más rápido que la deuda pública externa.

“La creciente tendencia en muchos países en desarrollo de utilizar fuentes internas para satisfacer sus necesidades de financiamiento refleja un logro importante en materia de políticas”, dijo Haishan Fu, estadística en jefe y directora del Grupo de Gestión de Datos sobre el Desarrollo del Grupo Banco Mundial.

“Demuestra que sus mercados de capitales locales están evolucionando. Pero, el elevado endeudamiento interno puede incentivar a los bancos nacionales a acumular bonos gubernamentales cuando deberían estar otorgando préstamos al sector privado local”.

El ejecutivo agregó que la deuda interna también tiene vencimientos más cortos, lo que puede aumentar el costo de refinanciamiento. Los Gobiernos deben tener cuidado de no excederse.