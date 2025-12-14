El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que, entre enero y noviembre de 2025, las remesas recibidas alcanzaron la cifra de US$ 10,780.8 millones, aumentando US$ 1,028.3 millones (10.5 %) en comparación con el mismo período del año anterior.

Particularmente, en noviembre se recibieron US$ 889.5 millones, un incremento de US$ 48.7 millones (5.8 %) respecto a noviembre de 2024.

El BCRD explicó que el desempeño económico de los Estados Unidos fue uno de los principales factores que incidió sobre el comportamiento de las remesas, ya que desde ese país se originó el 80.7 % de los flujos formales del mes de noviembre, unos US$ 669.8 millones.

El BCRD destacó también la recepción de remesas por canales formales desde otros países en noviembre, como España, por un valor de US$ 56.9 millones, un 6.9 % del total, siendo este el segundo país en cuanto al total de residentes de la diáspora dominicana en el exterior se refiere.

Por su parte, Haití contribuyó con 1.5 % del total de flujos recibidos, mientras que Italia y Suiza aportaron el 1.3 % cada uno. En el resto de la recepción de remesas se distinguen países como Canadá y Francia.

Respecto a la distribución de las remesas recibidas por provincias, el BCRD señala que el Distrito Nacional recibió una proporción del 51.0 % durante noviembre, seguido por las provincias de Santiago y Santo Domingo, con un 9.8 % y 7.2 %, respectivamente. Esto indica unas dos terceras partes de las remesas (68.0 %) se reciben en las zonas metropolitanas del país.

De acuerdo con las proyecciones del BCRD para el término de 2025, y tomando como base la tendencia actual del sector externo, se anticipa un escenario optimista para la captación de divisas con un flujo total hacia la economía dominicana que rebasará los US$ 46,000 millones.

Este resultado está respaldado por el desempeño de sus componentes, previendo exportaciones por encima de los US$ 14,900 millones, aportes del turismo próximos a los US$ 11,200 millones y otras exportaciones de servicios que superarían los US$ 3,500.

Asimismo, se pronostican remesas por encima de los US$ 11,700 millones y una inversión extranjera directa (IED) superior a los US$ 4,800 millones.

Estos ingresos de divisas contribuyen en mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio que se observa en la actualidad, de tal manera que al 31 de noviembre de 2025 la moneda nacional se depreció 3.5 % frente al dólar estadounidense con respecto diciembre de 2024.

Estos mayores flujos externos permiten también mantener un nivel adecuado de reservas internacionales, las cuales al cierre de noviembre se ubicaron en US$ 14,274 millones, representando un 11.1 % del PIB y cubriendo unos 5.3 meses de importaciones, indicadores por encima de los umbrales recomendados por el FMI.

