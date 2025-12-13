Durante este 2025, se registraron 28,000 socios conductores en la plataforma Uber, quienes generaron ganancias adicionales al transporta alrededor de 650,000 usuarios activos mensualmente. De estos, el 54 % utiliz UberX como opción de movilidad preferida.

Los 5 destinos más populares de viajes en Uber Moto fueron Megacentro, la Estación de Metro María Montez, la Estación de Metro Mamá Tingo, la Estación de Metro Centro de los héroes y la Estación de Metro Pedro Francisco Bonó.

“En República Dominicana, las tendencias del 2025 muestran que la app de Uber ya forma parte esencial del ritmo diario de la gente. La plataforma fortalece el comercio local, hace más ágiles las actividades diarias y crea nuevas formas de generar ganancias adicionales y acceder a más servicios”, expresó Carolina Coto, gerente de Comunicaciones de Uber para Centroamérica y el Caribe.

La ejecutiva mencionó que un socio conductor superó los 4,400 viajes con las opciones premium Uber Comfort y Uber Black, mientras que el usuario con más viajes en el año registró 2,900.

Además, un solo usuario realizó más de 5,400 viajes en Uber Moto.

Uber Envíos (antes Uber Flash) continúa expandiéndose: un usuario realizó más de 2,000 envíos con la opción.

La gerente de Comunicaciones informó que el día con más propinas fue el Día de las Madres, una muestra de cómo las fechas especiales también se viven dentro de la plataforma. Asimismo, los domingos son los días en que más realizan pedidos los dominicanos: el domingo 2 de noviembre de 2025, fue el día en el que más se realizaron pedidos.

Lo que pidieron: comida, compras y favoritos

Para los miembros de Uber One, los 3 platillos favoritos fueron: Pollo Teriyaki, pechuga de pollo, yogen Früz bajo en grasa 12 onzas.

La pizza es el platillo favorito de los dominicanos. Y el top 5 lo completan: pollo teriyaki, la comida italiana, el sandwich de pollo y la hamburguesa. En bebidas, el favorito fue el refresco o la soda.

En groceries & retail, una usuaria hizo 278 pedidos a Sirena en 2025. Y los artículos más pedidos fueron: los medicamentos antigripales y para la migraña, las toallas de cocina y el papel higiénico.

Hay más de 2,100 socios restaurantes y comercios activos en la app de Uber Eats.

La herramienta de seguridad preferida por los socios conductores durante el 2025 es la grabación de audio y video; mientras que la de los usuarios es "Compartir el viaje". En las épocas festivas de diciembre, el uso de esta herramienta aumenta un 19 %.

“De cara al 2026, seguiremos incorporando innovaciones tecnológicas que permitan a usuarios y socios conductores sentirse acompañados en todo momento. Nuestra prioridad es seguir llevando tranquilidad, confianza y mejores estándares de seguridad a cada comunidad dominicana”, indicó Manuela Bedoya, gerente de Comunicaciones de Seguridad para Uber en la Región Andina, el Caribe y Centroamérica.

