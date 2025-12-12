Danilo Díaz, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reiteró el rechazo de su partido al Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2026, al considerar que el mismo aumenta el gasto corriente, reduce la inversión de capital y desatiende necesidades urgentes de los trabajadores, como la actualización salarial.

Durante su intervención en el hemiciclo, Díaz calificó la propuesta presupuestaria como una herramienta que se limita a administrar el presente y a pagar compromisos del pasado, especialmente por el alto porcentaje del presupuesto que se destina al servicio de la deuda pública.

Según explicó, más de 25 pesos de cada 100 están comprometidos con el pago de intereses, lo cual reduce significativamente la capacidad del Estado para invertir en desarrollo e infraestructura.

Los diputados decidieron no incluir la indexación salarial, con la que se daría cumplimiento al artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92), que ordena ajustar los tramos del impuesto sobre la renta conforme a la variación del índice de precios al consumidor del Banco Central. Dicho ajuste no se realiza desde el año 2017.

El legislador denunció que la inversión de capital proyectada en el presupuesto es “muy baja” y está lejos de responder a las exigencias de las comunidades y sectores productivos del país.

El dirigente peledeísta, además, alertó que el Gobierno ha demostrado incapacidad para ejecutar los fondos asignados, incluso los provenientes de préstamos aprobados por el Congreso Nacional.

Señaló que en el Presupuesto 2026 no está contemplada la indexación salarial para los empleados públicos, una medida que lleva más de cinco años sin aplicarse.

“Este presupuesto deja fuera, una vez más, a los trabajadores que han visto su poder adquisitivo deteriorado. Se pierde otra oportunidad de hacer justicia a quienes sostienen el funcionamiento del Estado”, expresó.

Díaz también criticó el crecimiento del gasto corriente, el cual supera el 16.2 % del Producto Interno Bruto (PIB), y que a su juicio refleja una gestión sin control ni disciplina fiscal.

Denunció el aumento de más de RD$ 150 mil millones en la nómina pública y el mantenimiento de altos niveles de gasto en publicidad estatal, elementos que contradicen cualquier discurso de austeridad.

En ese contexto, el diputado señaló que muchos programas sociales activos se sostienen sin tomar en cuenta criterios técnicos ni el mapa oficial de pobreza, y que su impacto es prácticamente nulo en la reducción de los indicadores que el propio presidente ha identificado como prioritarios. “No hay resultados, sólo improvisación”, advirtió.

Finalmente, el diputado peledeísta afirmó que el PLD no puede respaldar un presupuesto que continúe ampliando el gasto administrativo, que no contemple un plan serio de inversión pública y que ignore el justo reclamo de los trabajadores públicos por la actualización de sus salarios.

