El diputado Charles Mariotti Paz acusó al Gobierno del PRM de inflar la nómina pública mientras se niega a aplicar la indexación salarial en el Presupuesto General del Estado para 2026, aprobado por la Cámara de Diputados por un monto de RD$1, 841, 701, 394,621.

El congresista y miembro del Comité Central del PLD, en los debates previos a la aprobación del Presupuesto General del Estado, explicó que la indexación salarial beneficiaría a más de 764 mil trabajadores que devengan un salario por debajo de los RD$ 52,000 mensuales.

Mariotti señaló que los RD$ 18,500 millones destinados a nombramientos políticos y de campaña representan el mismo monto que el Estado dejaría de percibir si se aplicara la indexación al impuesto sobre la renta, una propuesta que ha impulsado desde junio.

Denunció desde su curul que los trabajadores están siendo gravados de manera ilegal e injusta y que el Gobierno podría devolver capacidad de compra a miles de familias si no incrementara la nómina pública con personas que no trabajan.

“Si logramos no aumentar la nómina pública para seguir nombrando gente que definitivamente no está haciendo su trabajo, podemos devolverle capacidad de pago, capacidad de llegar a fin de mes a todo aquel que gana menos de 52 mil pesos en la República Dominicana”, subrayó.

El legislador también cuestionó los incrementos presupuestarios que no tienen justificación clara en instituciones como la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Defensa y el Tesoro Nacional.

A pesar de los reclamos y cuestionamientos, la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 sin la indexación y lo envió al Senado para su votación.

Mariotti Paz reiteró la advertencia que había hecho, de que si no se incluía en esta estimación presupuestaria la indexación salarial someterá un recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional (TC).

