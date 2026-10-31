Las exportaciones de oro dominicano registraron un fuerte crecimiento hacia Suiza y Canadá durante los primeros nueve meses de 2026, dos destinos que han ganado participación en las ventas de este mineral desde otros mercados, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Suiza registró un crecimiento cercano al 1,000 % en las exportaciones dominicanas, con un valor absoluto de US$ 406 millones, mientras que Canadá experimentó un aumento interanual de 285.5 %.
En el caso canadiense, el incremento estuvo impulsado principalmente por las ventas de oro en bruto, que representaron más del 95 % del total exportado por República Dominicana hacia ese destino.
La ONE señala que parte de las exportaciones de este mineral se ha redirigido hacia Suiza y Canadá desde otros mercados durante los últimos trimestres.
Este comportamiento se produjo en un período en que las exportaciones dominicanas aumentaron 12.4 % entre enero y septiembre de 2026, equivalente a US$ 1,328.1 millones adicionales respecto al mismo período de 2025.
El oro y los aparatos para conexiones eléctricas fueron los principales rubros impulsores de ese crecimiento, al aportar conjuntamente US$ 924.1 millones.
Estados Unidos permaneció como el principal destino de las exportaciones dominicanas, con el 46.9 % del valor total exportado.
Exportaciones de oro aumentan 49.8 %
El desempeño de la actividad minera estuvo asociado a mayores volúmenes de extracción de oro, plata y materiales para la construcción. Entre enero y septiembre, el sector acumuló un crecimiento de 5.2 %, en un período en el que la economía dominicana creció 4.6 %.
El crecimiento de la actividad también se reflejó en el comercio exterior. Las exportaciones de oro en bruto sumaron US$ 2,392.5 millones entre enero y septiembre de 2026, un incremento interanual de 49.8 %, de acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas.
La inversión extranjera directa destinada al sector minero alcanzó US$ 420.6 millones al segundo trimestre de 2026.
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