El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) y la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (Aneih) diseñarán un programa para identificar las necesidades de personal de las empresas industriales y desarrollar capacitación técnica ajustada a las demandas del sector.

La directora de Competitividad Empresarial del Infotep, Rayza Pichardo, explicó que el programa también establecerá indicadores compartidos para evaluar los resultados de la capacitación.

Pichardo indicó que el programa combinará capacitación del personal, asesoría y asistencia técnica, además de Formación Dual (Produal), modalidad que integra el aprendizaje teórico y tecnológico en los centros del Infotep con la práctica en las empresas.

La funcionaria señaló que la formación técnico-profesional debe adaptarse a las transformaciones de los procesos productivos impulsadas por la inteligencia artificial, la automatización y la digitalización.

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Por su parte, el presidente de la Aneih, Ángelo Viro, destacó la importancia del capital humano para las empresas, al considerar que sus capacidades inciden directamente en el desempeño de las operaciones y en la posibilidad de competir en el mercado.

La iniciativa contempla la creación de una mesa técnica integrada por representantes de ambas entidades, un levantamiento de las necesidades de formación de las empresas asociadas y la elaboración de un plan que priorice las competencias requeridas por la industria.

Capacitación en nuevas tecnologías

En ese contexto, informó que desde 2020 el Infotep ha incorporado 355 nuevos programas y acciones formativas en áreas como inteligencia artificial aplicada a los negocios, ciberseguridad, computación en la nube, automatización y robótica industrial, logística 4.0, agrotecnología, electrónica, semiconductores y dispositivos médicos.

La institución también ofrece asesoría a empresas en mejora continua, gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, gestión del talento humano, innovación y transformación digital.

Pichardo informó que, entre 2011 y septiembre de 2026, el Infotep había atendido a 48,450 empresas.

Durante los primeros nueve meses de 2026, la institución asistió a 4,539 empresas y registró 327,613 participaciones de personal empresarial en acciones formativas.

La directora de Competitividad Empresarial sostuvo que la capacitación debe partir de un diagnóstico de las brechas de competencias y de los puestos críticos de cada empresa. A partir de ese levantamiento se deben priorizar las necesidades, diseñar y ejecutar las acciones formativas y medir sus resultados.

Entre los indicadores que permitirían evaluar el impacto de estos programas mencionó la reducción de errores, la optimización de los tiempos de trabajo, la mejora de la calidad y el aumento de la productividad.

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