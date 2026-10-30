El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), en su reunión de política monetaria de octubre de 2026, decidió mantener su tasa de interés de política monetaria (TPM) en 5.50 % anual. Asimismo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez (Repos a 1 día) permanece en 6.00 % anual, mientras la tasa de depósitos remunerados (Overnight) continúa en 4.75 % anual.

Para esta decisión se tomó en consideración que persiste la incertidumbre internacional derivada de la prolongación de los conflictos bélicos, los cuales han mantenido elevados los precios del petróleo y sus derivados, así como de otras materias primas.

Además, se ponderó que los modelos de pronósticos prevén que la inflación a nivel local continuaría convergiendo al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % hacia el cierre del año, en un contexto de expectativas de inflación que permanecen ancladas a la meta establecida en el Programa Monetario.

En el ámbito nacional, la inflación interanual ha mantenido el proceso gradual de convergencia al rango meta de 4 % ± 1 %, al reducirse de 5.67 % en junio a 5.12 % en septiembre. Es importante destacar que, la inflación subyacente, que excluye los bienes más volátiles de la canasta, se ha moderado de 4.96 % en junio a 4.61 % en septiembre, permaneciendo dentro del rango objetivo.

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Esta dinámica inflacionaria ha estado condicionada por la implementación de subsidios por parte del Gobierno dominicano, a través de los cuales se ha traspasado parcialmente a los precios de los combustibles el incremento de los productos refinados de petróleo.

El sistema de pronósticos del BCRD indica que la inflación interanual retornaría al rango objetivo de 4.0 % ± 1.0 % durante el cuarto trimestre del año.

De igual forma, las expectativas de inflación de mediano plazo de los agentes económicos se encuentran ancladas al centro de la meta establecida en el Programa Monetario, a la vez que las de corto plazo se han moderado. No obstante, las perspectivas inflacionarias mantienen riesgos al alza, condicionadas por la persistencia de los distintos conflictos bélicos y de la potencial incidencia de fenómenos climáticos sobre los precios de los alimentos.

Considerando el entorno volátil, el BCRD continuará gestionando activamente la liquidez del sistema financiero para que se mantenga en niveles adecuados. En tanto, el crédito privado en moneda nacional se expandió en torno a 7.4 % interanual al cierre de septiembre, impulsado principalmente por el financiamiento a los sectores productivos.

Por otro lado, la actividad económica ha mantenido un buen desempeño durante el 2026, con un crecimiento interanual de 5.6 % en el mes de septiembre, acumulando una expansión de 4.6 % en los primeros nueve meses del año. Este comportamiento ha estado sustentado por la evolución positiva de los sectores de construcción, intermediación financiera y hoteles, bares y restaurantes.

Hacia adelante, se proyecta que el impulso de la inversión y la resiliencia del sector externo contribuirían a un crecimiento en torno a 4.5 % en 2026, uno de los más altos de América Latina.

En ese sentido, el dinamismo de las actividades generadoras de divisas ha contribuido con la estabilidad relativa del tipo de cambio, con una apreciación acumulada del peso dominicano en torno al 4 % al cierre de octubre de 2026.

Asimismo, las reservas internacionales se ubicaron en torno US$ 15,200 millones al cierre de septiembre, equivalente a alrededor de 10.5 % del PIB y unos 5 meses de importaciones, superando las métricas recomendadas por el FMI.

Contexto internacional

En Estados Unidos de América (EUA), la economía continúa resiliente, con un crecimiento de 2.1 % interanual en el tercer trimestre; proyectándose una expansión de 2.3 % para 2026 según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por otro lado, la inflación interanual se ubicó en 3.7 % en septiembre, permaneciendo por encima de la meta de 2.0 %. Mientras, el mercado laboral se ha mantenido estable, con una tasa de desempleo de 4.2 % en el mes de septiembre. Ante este escenario, la Reserva Federal mantuvo sin cambios su tasa de referencia en la reunión de octubre y los analistas prevén un aumento en 25 puntos básicos hacia el cierre de 2026.

En la Zona Euro, la actividad económica crecería 1.1 % en 2026, de acuerdo con el FMI. Por otro lado, la inflación interanual incrementó a 3.8 % en septiembre, alejándose de la meta de 2.0 % del Banco Central Europeo (BCE). En este contexto, el BCE mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria en octubre, previéndose un aumento en su reunión de diciembre.

En América Latina, la actividad económica continuaría moderada durante el año, con una expansión promedio de 2.3 % en 2026, según el FMI. En tanto, la inflación permanece por encima de la meta en varias de las economías, incidida por el componente energético.

Ante este panorama, la mayoría de los bancos centrales de la región han mantenido sin cambios sus tasas de política monetaria, mientras que algunos países, como Colombia y Uruguay, las han incrementado en sus últimas reuniones.

Respecto a las materias primas, el precio por barril del petróleo intermedio de Texas (WTI) permaneció elevado durante el mes de octubre, alcanzando un promedio de alrededor de US$ 97 por barril, debido a la evolución del conflicto en Medio Oriente.

Adicionalmente, la menor capacidad de refinación a nivel internacional ha afectado en mayor magnitud el precio de los combustibles derivados, en especial del diésel. Por otro lado, el precio del oro se ha moderado en octubre hasta situarse en alrededor de US$ 4,000 por onza troy, ante perspectivas de tasas de interés elevadas en EUA.

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