Las exportaciones dominicanas registraron un crecimiento de 48 % durante los primeros cuatro meses de 2026, al generar divisas por más de US$2 mil 308 millones, según datos divulgados hoy por la Asociación Dominicana de Exportadores (Adoexpo), que también presentó estimaciones preliminares que atribuyen al sector el sostenimiento de unos 144 mil empleos directos e indirectos en el país.

La información fue presentada durante un encuentro empresarial organizado por el gremio exportador, en el que participó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor —Yayo— Sanz Lovatón, quien expuso sobre las perspectivas del comercio exterior dominicano.

El impulso proviene de la minería y de las exportaciones tradicionales

El presidente de Adoexpo, Karel Castillo, explicó que el desempeño observado entre enero y abril se apoya principalmente en el crecimiento de las exportaciones mineras, que aumentaron 101 % en comparación con igual período del año anterior.

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Las exportaciones no mineras también mantuvieron una tendencia positiva, con una expansión de 15.6 %, lo que, según el gremio, refleja una mayor diversificación de la oferta exportable nacional.

Los resultados se producen después de que en 2025 las exportaciones nacionales superaran los US$5,738 millones, con un crecimiento de 33 % respecto a 2024.

El peso del sector en el empleo

Durante la actividad se presentaron avances de un estudio elaborado por Adoexpo junto con la firma Despradel & Asociados, cuyos resultados preliminares estiman que la actividad exportadora genera alrededor del 6 % del empleo formal del país.

Según los hallazgos expuestos, por cada puesto de trabajo directo en una empresa exportadora se crean empleos adicionales en áreas vinculadas al transporte, la logística y los servicios asociados a la cadena de suministro.

El estudio también estima que la masa salarial relacionada con el sector supera los RD$47,000 millones anuales.

Más mercados, pero alta dependencia de Estados Unidos

Las cifras compartidas por la entidad indican que durante 2025 la República Dominicana exportó más de un millón de dólares a 69 países y superó los US$10 millones en ventas hacia 33 mercados.

En el primer cuatrimestre de 2026, las exportaciones superiores al millón de dólares alcanzaron 59 destinos internacionales.

No obstante, Adoexpo advirtió que persiste una elevada concentración comercial en Estados Unidos, mercado que representa cerca del 47 % del intercambio comercial dominicano.

Ante ese escenario, el gremio planteó la necesidad de ampliar la presencia de los productos dominicanos en Europa, Asia y América Latina para reducir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.

El reto pendiente: aumentar el peso de las exportaciones en la economía

A pesar del crecimiento observado en los últimos años, las exportaciones de bienes continúan teniendo una participación relativamente limitada dentro de la economía dominicana.

De acuerdo con los datos presentados por Adoexpo, las exportaciones representan alrededor del 10 % del producto interno bruto (PIB), una proporción inferior al promedio regional, estimado en torno al 20 %.

El gremio considera que el país cuenta con ventajas competitivas importantes, entre ellas su posición logística en el Caribe y una infraestructura portuaria que lo sitúa entre los principales centros de conectividad marítima de la región.

Agenda para fortalecer la competitividad

Durante el encuentro, los exportadores propusieron una agenda de trabajo público-privada centrada en tres áreas.

La primera consiste en diversificar los mercados de destino para reducir la dependencia de Estados Unidos.

La segunda plantea mejorar la logística exportadora mediante procesos de digitalización, simplificación de trámites y fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad.

La tercera busca ampliar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional mediante acceso a financiamiento, certificaciones y asistencia técnica especializada.

Las exportaciones como eje de crecimiento

El debate sobre la expansión de las exportaciones se produce en un contexto en el que la República Dominicana busca consolidar nuevas fuentes de generación de divisas más allá del turismo y las remesas.

Economistas y organismos multilaterales han señalado que una mayor diversificación exportadora puede contribuir a elevar la productividad, generar empleos de mayor calidad y reducir la vulnerabilidad frente a choques externos.

Los datos presentados por Adoexpo muestran que, aunque el sector mantiene una trayectoria de crecimiento, todavía enfrenta desafíos relacionados con la apertura de nuevos mercados, la competitividad logística y la incorporación de más empresas al comercio exterior.

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