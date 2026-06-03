La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dijo que República Dominicana no ha logrado imponer ni hacer cumplir de manera efectiva la prohibición de importar bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso, una situación que, según el organismo, afecta los intereses comerciales estadounidenses.

La determinación forma parte de una investigación sobre actos, políticas y prácticas de diversas economías relacionados con la falta de aplicación de restricciones a la importación de productos elaborados con mano de obra forzada.

El documento elaborado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) incluyó al país dentro de aquellos que violan la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930.

De acuerdo con el informe, la USTR evaluó el cumplimiento de las disposiciones destinadas a impedir el ingreso de mercancías vinculadas al trabajo forzoso y determinó que, en el caso dominicano, las medidas de control y fiscalización resultan insuficientes.

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En la sección IV del documento, la entidad estadounidense concluye que la falta de imposición y cumplimiento efectivo de la prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzoso constituye una práctica “irrazonable”.

Asimismo, en la sección V establece que esta situación “perjudica o restringe” el comercio de Estados Unidos.

Como resultado de la investigación, la USTR sostiene que los actos, políticas y prácticas de República Dominicana relacionados con la falta de aplicación efectiva de estas restricciones comerciales son incompatibles con los estándares que busca promover Washington en materia de comercio y derechos laborales.

El organismo concluyó que la ausencia de controles efectivos para impedir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso genera efectos adversos sobre el comercio estadounidense, razón por la cual incluyó estos hallazgos en los resultados de su investigación.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más