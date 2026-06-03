El Banco Popular Dominicano conmemoró los 50 años de relación que le unen a Bank of America, uno de sus principales bancos corresponsales en los Estados Unidos, en el marco de una visita oficial de ejecutivos de esta institución financiera internacional a la República Dominicana.

La delegación de Bank of America sostuvo un encuentro con el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, durante el cual le hicieron entrega de una distinción que reconoce estas cinco décadas de relación robusta, confiable y de crecimiento sostenido entre ambas entidades financieras.

Durante el encuentro, en el que también participaron el vicepresidente ejecutivo sénior de Negocios Nacionales e Internacionales, Luis E. Espínola, y el vicepresidente del Área de Tesorería, Mercado de Capitales y Banca Institucional, Edward Baldera, se subrayó cómo la relación entre ambas entidades financieras ha evolucionado de manera consistente, ampliando su alcance y sofisticación, y acompañando el crecimiento de las operaciones internacionales de los clientes del Popular.

Relación de largo plazo con visión de futuro

De izquierda a derecha, los señores Luis Javier Jiménez, Diego Torres, Edward

Baldera, Lien Álvarez, Mark Monaco, Christopher Paniagua, Christian Stolcke, Luis E. Espínola

y Eduardo Mayoral.

Christopher Paniagua manifestó su agradecimiento por esta relación especial entre las dos organizaciones bancarias y dijo que “cumplir 50 años de colaboración con Bank of America es una muestra de la confianza construida a lo largo del tiempo, del compromiso compartido con las mejores prácticas internacionales y de una visión común orientada al futuro. Esta alianza fortalece nuestro liderazgo, nos permite seguir acompañando a nuestros clientes en su crecimiento y reafirma nuestra responsabilidad de conectar la economía dominicana con el mundo”.

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Mark Monaco, director de Soluciones Globales de Pagos de Bank of America, expresó que para su entidad bancaria “es un honor celebrar 50 años de alianza con el Banco Popular Dominicano. Agradecemos profundamente la confianza depositada en nosotros a lo largo de este tiempo. Valoramos enormemente esta relación y esperamos seguir apoyando su éxito por muchas generaciones más”.

El fortalecimiento de este vínculo ha ido prácticamente cónsono con el crecimiento del propio Banco Popular, que cumplió 62 años de vida institucional en enero de 2026, y también con la propia expansión de sus clientes en los mercados internacionales, para lo cual han requerido del Popular una gestión cada vez más estratégica de pagos, manejo de liquidez, operaciones de comercio exterior y soluciones financieras estructuradas.

El valor de un banco corresponsal líder para los clientes

De izquierda a derecha, Mark Monaco, Christopher Paniagua,

Christian Stolcke y Luis E. Espínola.

Conectarse de forma directa y eficiente con el sistema financiero estadounidense, facilitando operaciones clave para empresas, instituciones y personas que participan activamente en la economía global, es la mayor ventaja de contar con un gran banco corresponsal como aliado de un banco local, ya que le garantiza acceso directo a la principal red financiera del mundo y esto, en la práctica, se traduce en beneficios concretos para los clientes en su día a día.

Por ejemplo, empresas dominicanas importadoras pueden gestionar pagos a sus suplidores internacionales de manera ágil y segura, en dólares estadounidenses; exportadores reciben sus fondos con más eficiencia; familias acceden a transferencias internacionales con mayor rapidez; e inversionistas y sectores estratégicos como turismo, zonas francas, energía o logística cuentan con un respaldo financiero confiable para el flujo de capitales.

Gracias a este tipo de encuentros, el Popular reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo alianzas estratégicas de largo plazo, que impulsen la innovación, la eficiencia y la competitividad de sus clientes, contribuyendo al desarrollo sostenible de la República Dominicana en un entorno cada vez más globalizado.

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