El diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Báez, afirmó que los productores de mango de Baní atraviesan una situación crítica debido a la caída de las ventas y a los efectos de una plaga que está afectando la calidad de la fruta destinada a los mercados de exportación.

“Los productores de mango están quebrados”, expresó el legislador al anunciar la apertura de la tradicional Feria del Mango de Baní, una de las actividades agrícolas más importantes de la provincia Peravia.

Báez sostuvo que la comercialización de la fruta no ha alcanzado los niveles esperados durante la presente cosecha, lo que ha generado pérdidas significativas para cientos de productores.

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“Las ventas no han sido como esperaban”

El congresista explicó que cerca del 40 % de la producción se está perdiendo por diferentes factores, entre ellos una plaga que afecta los cultivos y reduce la calidad de la fruta.

“De cada 100 mangos, unos 35 se están perdiendo porque no alcanzan la calidad suficiente para exportarse”, señaló.

Según Báez, la situación está golpeando directamente la rentabilidad del sector y amenaza la estabilidad económica de numerosas familias que dependen de este cultivo en la provincia.

Ante este panorama, llamó a las autoridades a intervenir con medidas de apoyo que permitan enfrentar la plaga, fortalecer los programas de asistencia técnica y ampliar los canales de comercialización para evitar mayores pérdidas.

Las declaraciones fueron ofrecidas previo al inicio de la Feria del Mango de Baní, evento que cada año promueve la producción local y reúne a productores, comerciantes y visitantes en torno a una de las frutas más emblemáticas de la agricultura dominicana.

Baní es considerada la principal zona productora de mango del país y uno de los principales polos exportadores de esta fruta hacia mercados internacionales.

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